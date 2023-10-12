Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Михайло Мудрик святкує перемогу. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Захисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик уже на початку наступного року може стати футболістом іншого клубу. Йдеться про оренду терміном до кінця поточного сезону.

У "Челсі" зацікавлені у тому, щоб Мудрик отримував стабільну ігрову практику, повідомляє Daily Mail.

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Тренерський штаб лондонського "Челсі" вірить у перспективи та талант Михайла Мудрика, але вважає, що український вінгер поки що не готовий бути гравцем основи англійського клубу. Молодого футболіста мають намір здати в оренду на другу половину сезону 2023/2023.

Куди перейде Мудрик

"Челсі" готовий платити зарплату українцеві навіть коли він гратиме за іншу команду на правах оренди. Єдиною умовою лондонського клубу є те, що Михайло Мудрик має стабільно виходити на поле.

Після одужання Рахіма Стерлінга у молодого українця буде набагато менше ігрового часу, ніж на початку сезону. До того ж незабаром повернуться в дію Крістофер Нкунку та Карні Чуквуемека, що також внесе корективи до ігрового часу Михайла Мудрика.

Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Нині 22-річний вінгер має два варіанти для продовження кар'єри. Англійський "Брайтон" поки що лише вивчає можливість оренди українського футболіста. Натомість шотландський "Рейнджерс" серйозно налаштований запросити Мудрика до себе. Після восьми турів команда із Глазго йде на другому місці у турнірній таблиці. Вона набрала стільки ж очок, скільки "Сент-Міррен". Взимку "Рейнджерс" хоче посилити склад і клуб збирається запросити Михайла Мудрика.

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