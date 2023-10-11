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"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди

11 жовтня 2023 16:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди
Юрген Клопп в оточенні вболівальників. Фото: REUTERS/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп влітку може піти з клубу. Керівництво "червоних" визначилося із головним кандидатом на заміну наставнику.

Новий фахівець може переїхати на "Енфілд" із Німеччини, як свого часу це зробив Клопп, повідомляє Bild.

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Леверкузенський "Баєр" став однією із сенсацій чемпіонату Німеччини цього сезону. Після семи турів "фармацевти" йдуть на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги. Багато в чому успіхи "Баєра" обумовлені роботою Хабі Алонсо. І це не залишилося непоміченим із боку грандів європейського футболу.

Хабі Алонсо
Хабі Алонсо під час матчу "Баєра". Фото: REUTERS/Edith Geuppert

Претенденти на Хабі Алонсо

Іспанський тренер очолив "Баєр" у жовтні 2022 року. Контракт 41-річного наставника діє до літа 2026 року. В угоді Хабі Алонсо з німецьким клубом є опція, за якою він за грошову винагороду може будь-якої миті піти в одну з трьох європейських команд.

Це клуби, кольори яких Хабі Алонсо захищав під час своєї ігрової кар'єри. І якщо в "Баварії" питання головного тренера поки що закрите, то "Ліверпуль" і мадридський "Реал" можуть змінити наставника вже наступного літа.

Ще нещодавно головним претендентом на Хабі Алонсо був "королівський клуб", але тепер "Ліверпуль" готовий скласти конкуренцію "Реалу". Багато залежатиме від результатів "червоних" до кінця поточного року.

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