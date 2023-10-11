Усик зіграє за "Полісся": стало відомо, коли боксер вийде на поле
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик все ще має намір зіграти в офіційному матчі за футбольний клуб "Полісся". Важковаговик, як і раніше, підтримує команду із Житомира.
Усик регулярно відвідує матчі "Полісся", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес в Україні".
Олександр Усик був присутній на матчі "Полісся" десятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), в якому команда Юрія Калитвинцева обіграла київське "Динамо". Після фінального свистка арбітра боксер зайшов у роздягальню житомирської команди та відсвяткував перемогу разом із футболістами.
Коли Усик зіграє за "Полісся"
На початку лютого 2022 року український боксер дебютував за житомирську команду у товариському матчі з "Вересом", який закінчився перемогою "Полісся" з рахунком 2:1. Влітку 2023 року Усик підписав із клубом професійний контракт терміном на рік. Боксер періодично тренується разом із командою, але на поле він поки що так і не вийшов.
Півзахисник "Полісся" Артем Козак заявив, що вражений грою Олександра Усика на позиції форварда під час тренувань. Боксер сам відмовився від виходу на поле у матчі з "Динамо". На думку Усика, він поки що перебуває не в тій формі, щоб бути корисним команді.
Найближчим часом Олександр Усик розпочне підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Після цього український спортсмен повернеться до підготовки до свого першого офіційного матчу за Полісся.
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