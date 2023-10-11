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Усик зіграє за "Полісся": стало відомо, коли боксер вийде на поле

11 жовтня 2023 11:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик зіграє за "Полісся": стало відомо, коли боксер вийде на поле
Олександр Усик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик все ще має намір зіграти в офіційному матчі за футбольний клуб "Полісся". Важковаговик, як і раніше, підтримує команду із Житомира.

Усик регулярно відвідує матчі "Полісся", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес в Україні".

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Олександр Усик був присутній на матчі "Полісся" десятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), в якому команда Юрія Калитвинцева обіграла київське "Динамо". Після фінального свистка арбітра боксер зайшов у роздягальню житомирської команди та відсвяткував перемогу разом із футболістами.

Олександр Усик
Олександр Усик спостерігає за грою "Полісся". Скриншот YouTube

Коли Усик зіграє за "Полісся"

На початку лютого 2022 року український боксер дебютував за житомирську команду у товариському матчі з "Вересом", який закінчився перемогою "Полісся" з рахунком 2:1. Влітку 2023 року Усик підписав із клубом професійний контракт терміном на рік. Боксер періодично тренується разом із командою, але на поле він поки що так і не вийшов.

Півзахисник "Полісся" Артем Козак заявив, що вражений грою Олександра Усика на позиції форварда під час тренувань. Боксер сам відмовився від виходу на поле у матчі з "Динамо". На думку Усика, він поки що перебуває не в тій формі, щоб бути корисним команді.

Найближчим часом Олександр Усик розпочне підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Після цього український спортсмен повернеться до підготовки до свого першого офіційного матчу за Полісся.

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