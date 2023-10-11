Усик сыграет за "Полесье": стало известно, когда боксер выйдет на поле

Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube

Чемпион мира по боксу Александр Усик все еще собирается сыграть в официальном матче за футбольный клуб "Полесье". Тяжеловес по-прежнему поддерживает команду из Житомира.

Усик регулярно посещает матчи "Полесья", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс в Украине".

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Александр Усик присутствовал на матче "Полесья" десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ), в котором команда Юрия Калитвинцева обыграла киевское "Динамо". После финального свистка арбитра боксер зашел в раздевалку житомирской команды и отпраздновал победу вместе с футболистами.

Александр Усик наблюдает за игрой "Полесья". Скриншот YouTube

Когда Усик сыграет за "Полесье"

В начале февраля 2022 года украинский боксер дебютировал за житомирскую команду в товарищеском матче с "Вересом", который закончился победой "Полесья" со счетом 2:1. Летом 2023 года Усик подписал с клубом профессиональный контракт сроком на год. Боксер периодически тренируется вместе с командой, но на поле он пока так и не вышел.

Полузащитник "Полесья" Артем Козак заявил, что впечатлен игрой Александра Усика на позиции форварда во время тренировок. Боксер сам отказался от выхода на поле в матче с "Динамо". По мнению Усика, он пока находится не в той форме, чтобы быть полезным команде.

В ближайшее время Александр Усик начнет подготовку к бою с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. После этого украинский спортсмен вернется к подготовке к своему первому официальному матчу за "Полесье".

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