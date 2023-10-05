Фьюри может победить Усика: эксперт назвал главное условие

Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube

Британский спортивный эксперт Рикки Хаттон предсказал победу Тайсона Фьюри в бою с Александром Усиком. Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Хаттон объяснил, какую проблему Усик может доставить Фьюри, сообщает DAZN.

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Александр Усик готовится к бою. Скриншот YouTube

Как Фьюри может победить Усика

Хаттон напомнил о том, что "Цыганский король" традиционно мощно смотрится в боях, где у него есть мотивация победить соперника. Поединок против Усика станет для Фьюри именно таким вызовом. Этот бой был организован не только из-за спортивных принципов, но и под давление миллионов болельщиков, которые мечтают увидеть на ринге двух самых титулованных спортсменов современности.

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

По мнению Хаттона, Фьюри привык решать сложные задачи. Почти всю карьеру Тайсон побеждал соперников, которые умеют держать удар. Британцу приходилось демонстрировать свои лучшие качества, чтобы раз за разом побеждать противников вроде Диллиана Уайта или Деонтея Уайлдера.

"Усик гораздо меньше, чем традиционные соперники Фьюри. Это может стать проблемой, поскольку Александр привык быстро передвигаться по рингу. Уже много лет Тайсон не сталкивался с такими боксерами. Но запас прочности у Фьюри просто огромный. Усик будет достойно противостоять Тайсону, но шансы украинца на победу я считаю достаточно низкими", — рассказал Рикки Хаттон.

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