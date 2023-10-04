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Усик — Фьюри: кого букмекеры и эксперты считают фаворитом

4 октября 2023 15:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик — Фьюри: кого букмекеры и эксперты считают фаворитом
Тайсон Фьюри и Александр Усик Фото: официальная афиша боя
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Долгожданная встреча между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри состоится в декабре 2023 года или в январе 2024-го. Букмекеры уже начинают принимать ставки на победителя в этом главном бою 10-летия.

Кого именно называют фаворитом специалисты и другие легендарные боксеры, в материале Новини.LIVE.

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29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание "абсолюта" в тяжелом весе, который состоится в Саудовской Аравии.

Александр Усик выступает андердогом титульного боя, однако ему уже не в первый раз быть аутсайдером. Тайсоны Фьюри же имеют солидное преимущество по оценкам аналитиков. Букмекеры предполагают, что именно британец одержит победу.

Букмекеры считают лидером предстоящего поединка "Цыганского короля". На победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1,43. Выигрыш Усика — 2,95.

Ничья, наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 21,00.

По мнению букмекеров, вероятным результатом боя является победа британца по очкам – 2,00. Успех Фьюри нокаутом оценивается коэффициентом 4,50.

Победа Усека судейским решением – 3,80. Досрочный триумф украинского боксера – 7,50.

Историческое сражение

Победитель боя Усек – Фьюри навсегда впишет свое имя в историю бокса, ведь станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный британец Леннокс Льюис, который в 1999 году в объединительном поединке победил американца Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в хевивейте с четырьмя главными титулами.

По словам промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена, официально дату планируют объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Тайсон за Тайсоном

Легенда сверхтяжелого веса Майк Тайсон тоже сделал прогноз на бой.

"Фьюри победит, он его осилит. Усик не сможет весь бой бегать от британца, Тайсон его измотает. Фьюри будет клинчевать и бороться, а потом начнет его избивать. Усик не завоюет все титулы ногами. Я большой поклонник Усика, но он не сможет победить Тайсона, уклоняясь и бегая. В конце концов, ему придется драться", — сказал Тайсон.

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