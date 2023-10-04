Усик — Фьюри: кого букмекеры и эксперты считают фаворитом

Тайсон Фьюри и Александр Усик Фото: официальная афиша боя

Долгожданная встреча между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри состоится в декабре 2023 года или в январе 2024-го. Букмекеры уже начинают принимать ставки на победителя в этом главном бою 10-летия.

Кого именно называют фаворитом специалисты и другие легендарные боксеры, в материале Новини.LIVE.

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29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание "абсолюта" в тяжелом весе, который состоится в Саудовской Аравии.

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12/23 #UsykFury #BOXINGnBBQ #Boxing pic.twitter.com/SgLcbgGp1z — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) September 29, 2023

Александр Усик выступает андердогом титульного боя, однако ему уже не в первый раз быть аутсайдером. Тайсоны Фьюри же имеют солидное преимущество по оценкам аналитиков. Букмекеры предполагают, что именно британец одержит победу.

Букмекеры считают лидером предстоящего поединка "Цыганского короля". На победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1,43. Выигрыш Усика — 2,95.

Usyk and all Twitter rodents should of been careful for what they asked for. Tyson Fury является ходить в ходу всех вас и это идти для того, чтобы получить хороший день. Я в течение одного человека или человека £5000 что Fury beats Usyk. Не один должен иметь minerals для того, чтобы между 😏😏😏😏😘 pic.twitter.com/Bw0aPFjUg8 — Fire Skull 🔥💀 (@FireSkull2023) October 4, 2023

Ничья, наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 21,00.

По мнению букмекеров, вероятным результатом боя является победа британца по очкам – 2,00. Успех Фьюри нокаутом оценивается коэффициентом 4,50.

Победа Усека судейским решением – 3,80. Досрочный триумф украинского боксера – 7,50.

Историческое сражение

Победитель боя Усек – Фьюри навсегда впишет свое имя в историю бокса, ведь станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный британец Леннокс Льюис, который в 1999 году в объединительном поединке победил американца Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в хевивейте с четырьмя главными титулами.

Tyson Fury will earn massive record-breaking purse для undisputed fight with Oleksandr Usyk https://t.co/GeU7EAw2fs pic.twitter.com/o6Sau1jCEN — Mirror Fighting (@MirrorFighting) October 4, 2023

По словам промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена, официально дату планируют объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Тайсон за Тайсоном

Легенда сверхтяжелого веса Майк Тайсон тоже сделал прогноз на бой.

"Фьюри победит, он его осилит. Усик не сможет весь бой бегать от британца, Тайсон его измотает. Фьюри будет клинчевать и бороться, а потом начнет его избивать. Усик не завоюет все титулы ногами. Я большой поклонник Усика, но он не сможет победить Тайсона, уклоняясь и бегая. В конце концов, ему придется драться", — сказал Тайсон.

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