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Усик — Ф'юрі: кого букмекери та експерти вважають фаворитом

4 жовтня 2023 15:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик — Ф'юрі: кого букмекери та експерти вважають фаворитом
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик Фото: офіційна афіша бою
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Довгоочікувана зустріч між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усиком та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться в грудні 2023 року або в січні 2024-го. Букмекери вже починають приймати ставки на переможця в цьому головному бою 10-річчя.

Кого саме називають фаворитом фахівці та інші легендарні боксери, в матеріалі Новини.LIVE.

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29 вересня стало відомо, що Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за звання "абсолюту" у надважкій вазі, який відбудеться у Саудівській Аравії. 

Олександр Усик виступає андердогом титульного бою, проте йому вже не вперше бути аутсайдером. Тайсон Ф'юрі ж мають солідну перевагу за оцінками аналітиків. Букмекери передбачають, що саме британець здобуде перемогу.

Букмекери вважають лідером майбутнього поєдинку "Циганського короля". На перемогу Ф'юрі можна поставити з коефіцієнтом 1,43. Виграш Усіка — 2,95.

Нічия як найменш ймовірний результат у боксі оцінена коефіцієнтом 21,00.

На думку букмекерів, найімовірнішим результатом бою є перемога британця за очками — 2,00. Успіх Ф'юрі нокаутом оцінюється коефіцієнтом 4,50.

Перемога Усика суддівським рішенням — 3,80. Достроковий тріумф українського боксера — 7,50.

Історичний бій

Переможець бою Усик — Ф'юрі назавжди впише своє ім'я в історію боксу, адже стане першим абсолютним чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний британець Леннокс Льюїс, який у 1999 році в об'єднавчому поєдинку переміг американця Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO був визнаний рівноцінним у 2007 році, тому переможець бою між Усиком та Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у хевівейті з чотирма головними титулами.

За словами промоутера "Циганського короля" Френка Уоррена, офіційно дату планують оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. 

Тайсон за Тайсона

Легенда надважкої ваги Майк Тайсон теж зробив прогноз на бій.

"Ф'юрі переможе, він його здолає. Усик не зможе весь бій бігати від британця, Тайсон його вимотає. Ф'юрі буде клінчувати і боротися, а потім почне його бити. Усик не завоює всі титули ногами. Я великий шанувальник Усика, але він не зможе перемогти Тайсона, ухиляючись і бігаючи. Зрештою, йому доведеться битися", — сказав Тайсон.

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