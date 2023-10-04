Усик — Ф'юрі: кого букмекери та експерти вважають фаворитом

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик Фото: офіційна афіша бою

Довгоочікувана зустріч між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усиком та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться в грудні 2023 року або в січні 2024-го. Букмекери вже починають приймати ставки на переможця в цьому головному бою 10-річчя.

Кого саме називають фаворитом фахівці та інші легендарні боксери, в матеріалі Новини.LIVE.

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29 вересня стало відомо, що Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за звання "абсолюту" у надважкій вазі, який відбудеться у Саудівській Аравії.

If they make Fury vs Usyk on December 23rd y’all might as well just delete my number in December.



What a MONTH!!!! 🥶🥶🥶



12/9 #PrograisHaney

12/16 #RodriguezEdwards

12/23 #UsykFury#BOXINGnBBQ #Boxing pic.twitter.com/SgLcbgGp1z — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) September 29, 2023

Олександр Усик виступає андердогом титульного бою, проте йому вже не вперше бути аутсайдером. Тайсон Ф'юрі ж мають солідну перевагу за оцінками аналітиків. Букмекери передбачають, що саме британець здобуде перемогу.

Букмекери вважають лідером майбутнього поєдинку "Циганського короля". На перемогу Ф'юрі можна поставити з коефіцієнтом 1,43. Виграш Усіка — 2,95.

Usyk and all the Twitter rodents should of been careful for what they asked for. Tyson Fury is going to ruin all of you and it's going to be such a beautiful day. I'd bet any man or woman £5000 that Fury beats Usyk. No one would have the minerals to take the bet though 😏😏😏😏😘 pic.twitter.com/Bw0aPFjUg8 — Fire Skull 🔥💀 (@FireSkull2023) October 4, 2023

Нічия як найменш ймовірний результат у боксі оцінена коефіцієнтом 21,00.

На думку букмекерів, найімовірнішим результатом бою є перемога британця за очками — 2,00. Успіх Ф'юрі нокаутом оцінюється коефіцієнтом 4,50.

Перемога Усика суддівським рішенням — 3,80. Достроковий тріумф українського боксера — 7,50.

Історичний бій

Переможець бою Усик — Ф'юрі назавжди впише своє ім'я в історію боксу, адже стане першим абсолютним чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний британець Леннокс Льюїс, який у 1999 році в об'єднавчому поєдинку переміг американця Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO був визнаний рівноцінним у 2007 році, тому переможець бою між Усиком та Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у хевівейті з чотирма головними титулами.

Tyson Fury will earn massive record-breaking purse for undisputed fight with Oleksandr Usykhttps://t.co/GeU7EAw2fs pic.twitter.com/o6Sau1jCEN — Mirror Fighting (@MirrorFighting) October 4, 2023

За словами промоутера "Циганського короля" Френка Уоррена, офіційно дату планують оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Тайсон за Тайсона

Легенда надважкої ваги Майк Тайсон теж зробив прогноз на бій.

"Ф'юрі переможе, він його здолає. Усик не зможе весь бій бігати від британця, Тайсон його вимотає. Ф'юрі буде клінчувати і боротися, а потім почне його бити. Усик не завоює всі титули ногами. Я великий шанувальник Усика, але він не зможе перемогти Тайсона, ухиляючись і бігаючи. Зрештою, йому доведеться битися", — сказав Тайсон.

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