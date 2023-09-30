"Божевільні гроші": стало відомо, скільки заробить Ф'юрі

Чемпіон світу Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик та володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракти на бій. Стало відомо, що обидва боксери підписали окремі контракти з різними гонорарами.

Промоутер британця Боб Арум відкрив завісу з приводу гонорару свого підопічного. Слова промоутера наводить портал boxing247.com.

Читайте також:

Усик за свою кар'єру виграв 21 бій, із них 14 достроково, і ніколи не програвав. Останній поєдинок українець провів 26 серпня у Вроцлаві виграв нокаутом у британця Даніеля Дюбуа.

Ф'юрі за свою кар'єру виграв 33 бої, 24 достроково, один звів унічию і не зазнав жодної поразки.

Ф'юрі стільки ніколи не заробляв

За словами Арума, за поєдинки з Нганну та Усиком Ф'юрі заробить набагато більше 100 млн доларів. Можна навіть припустити, що за бій із українцем Тайсон заробить набагато більше за суперника.

"Я думаю, що Ф'юрі заробить набагато більше. Я не знаю цифр, але це набагато більше, ніж 100 мільйонів доларів США", — сказав Арум.

Наразі невідома точна дата бою Усика та Ф'юрі. Розглядається 23 грудня та січень наступного року. Місцем проведення поєдинку стане місто Ер-Ріяд у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.

Де Брюйне замінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну на бельгійця.

"Динамо" продасть основного захисника: є пропозиція від відомого клубу.

Циганков та Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію.

Довбик зробив заяву після перемоги у Ла Лізі.