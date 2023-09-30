"Сумасшедшие деньги": стало известно, сколько заработает Фьюри

Чемпион мира Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чемпион мира по версиях WBA, WBO, IBF Александр Усик и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри подписали контракты на бой. Стало известно, что оба боксера подписали отдельные контракты с разными гонорарами.

Промоутер британца Боб Арум приоткрыл занавес по поводу гонорара своего подопечного. Слова промоутера приводит портал boxing247.com.

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Усик за свою карьеру выиграл 21 бой, из них 14 досрочно, и никогда не проигрывал. Крайний бой украинец 26 августа во Вроцлаве выиграл нокаутом у британца Даниэля Дюбуа.

Фьюри за свою карьеру выиграл 33 боя, 24 досрочно, один свел вничью и не потерпел ни единого поражения.

Фьюри столько никогда не зарабатывал

По словам Арума, за поединки с Нганну и Усиком Фьюри заработает намного более 100 млн долларов. Можно даже предположить, что за бой с украинцем Тайсон заработает гораздо больше соперника.

"Я думаю, что Фьюри заработает гораздо больше. Я не знаю цифр, но это намного больше, чем 100 миллионов долларов США", — сказал Арум.

На текущий момент неизвестна точная дата боя Усика и Фьюри. Рассматривается 23 декабря и январь следующего года. Местом проведения поединка станет город Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

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