Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Сумасшедшие деньги": стало известно, сколько заработает Фьюри arrow

"Сумасшедшие деньги": стало известно, сколько заработает Фьюри

30 сентября 2023 17:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Сумасшедшие деньги": стало известно, сколько заработает Фьюри
Чемпион мира Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Boyers
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиях WBA, WBO, IBF Александр Усик и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри подписали контракты на бой. Стало известно, что оба боксера подписали отдельные контракты с разными гонорарами.

Промоутер британца Боб Арум приоткрыл занавес по поводу гонорара своего подопечного. Слова промоутера приводит портал boxing247.com.

Читайте также:

Усик за свою карьеру выиграл 21 бой, из них 14 досрочно, и никогда не проигрывал. Крайний бой украинец 26 августа во Вроцлаве выиграл нокаутом у британца Даниэля Дюбуа.

Фьюри за свою карьеру выиграл 33 боя, 24 досрочно, один свел вничью и не потерпел ни единого поражения.

Фьюри столько никогда не зарабатывал

По словам Арума, за поединки с Нганну и Усиком Фьюри заработает намного более 100 млн долларов. Можно даже предположить, что за бой с украинцем Тайсон заработает гораздо больше соперника.

"Я думаю, что Фьюри заработает гораздо больше. Я не знаю цифр, но это намного больше, чем 100 миллионов долларов США", — сказал Арум.

На текущий момент неизвестна точная дата боя Усика и Фьюри. Рассматривается 23 декабря и январь следующего года. Местом проведения поединка станет город Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Напомним, Мудрик, Кукурелья и Галахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

Де Брюйне заменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу.

"Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба.

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию.

Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз