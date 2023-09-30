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Усик приедет на бой Фьюри — Нганну: после него объявят большие новости

30 сентября 2023 12:33
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик приедет на бой Фьюри — Нганну: после него объявят большие новости
Министр по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх и Александр Усик. Фото: instagram.com/turkialalshik
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик прилетит на бой обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бойца MMA Фрэнсиса Нганну. Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

После поединка будут сделано большое объявление, сообщил промоутер британца Боб Арум, слова которого привел в Twitter журналист Майкл Бенсон.

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Отметим, что Усик и Фьюри подписали контракт на проведение поединка.

Никто не думает о том, если Фьюри проиграет Нганну

По словам Арума, Усик 28 октября посетит поединок Фьюри — Нганну и будет сидеть возле ринга.

Поесле поединка Фьюри и Нганну ожидается официальное объявление даты боя Фьюри и Усика.

На текущий момент известно, что бой украинца и британца состоится в Эр-Рияде в Саудовской Аравии либо 23 декабря, либо в январе следующего года.

Усик за свою карьеру выиграл 21 бой, из них 14 досрочно, и никогда не проигрывал. Крайний бой украинец 26 августа во Вроцлаве выиграл нокаутом у британца Даниэля Дюбуа.

Фьюри за свою карьеру выиграл 33 боя, 24 досрочно, один свел вничью и не потерпел ни единого поражения.

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