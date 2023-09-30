Усик приедет на бой Фьюри — Нганну: после него объявят большие новости

Министр по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх и Александр Усик. Фото: instagram.com/turkialalshik

Чемпион мира по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик прилетит на бой обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бойца MMA Фрэнсиса Нганну. Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

После поединка будут сделано большое объявление, сообщил промоутер британца Боб Арум, слова которого привел в Twitter журналист Майкл Бенсон.

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Отметим, что Усик и Фьюри подписали контракт на проведение поединка.

Oleksandr Usyk will be ringside for Tyson Fury vs Francis Ngannou on Oct 28th in Saudi Arabia, Bob Arum has revealed. The undisputed heavyweight world title fight's date looks set to be officially confirmed after that fight is finished. — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 29, 2023

Никто не думает о том, если Фьюри проиграет Нганну

По словам Арума, Усик 28 октября посетит поединок Фьюри — Нганну и будет сидеть возле ринга.

Поесле поединка Фьюри и Нганну ожидается официальное объявление даты боя Фьюри и Усика.

На текущий момент известно, что бой украинца и британца состоится в Эр-Рияде в Саудовской Аравии либо 23 декабря, либо в январе следующего года.

Усик за свою карьеру выиграл 21 бой, из них 14 досрочно, и никогда не проигрывал. Крайний бой украинец 26 августа во Вроцлаве выиграл нокаутом у британца Даниэля Дюбуа.

Фьюри за свою карьеру выиграл 33 боя, 24 досрочно, один свел вничью и не потерпел ни единого поражения.

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