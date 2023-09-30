Усик — Фьюри: стало известно имя человека, сумевшего убедить Тайсона принять бой
Поединок украинского чемпиона по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усика и обладателя пояса WBC стал возможен после длительных переговоров. И договориться удалось лишь после вмешательства одного человека.
Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк.
Усик и Фьюри подписали контракты на поединок, но пока неизвестно, когда состоится бой. Стороны рассматривают 23 декабря 2023-го и январь следующего года.
Simple as it is 🤷🏾♂️ #usykfury #furyusyk @usykaa @Tyson_Fury pic.twitter.com/5AJn9Ex2ZR— alex.krassyuk (@AKrassyuk) September 29, 2023
Усик и Фьюри подерутся благодаря шейху
По словам Красюка, бой стал возможен благодаря вмешательству министру по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейху. Этот же чиновник на 28 октября организовал поединок Тайсона против Фрэнсиса Нганну.
Также у Усика похвалили Фьюри за смелость, которую тот не проявлял в хоте предыдущих переговоров.
Стал известен город, где пройдет поединок
По словам Турки в соцсетях, поединок состоится в Эр-Рияде.
"Этот поединок все давно хотели увидеть, и теперь он наконец состоится. Два чемпиона мира в супертяжелом весе выйдут на ринг друг против друга.
Нас ждет самый большой бой в боксе, за ним будет следить весь мир, и мы очень гордимся тем, что являемся хозяевами этого зрелища.
Мы хотим сыграть свою роль и оправдать огромное ожидание от этого боя, подарив каждому посетителю Эр-Рияда незабываемые впечатления от этого боя", — написал чиновник.
Также известно, что с каждым из боксеров подписали индивидуальный контракт. Поэтому не пришлось делить гонорары, из-за чего провалились первые переговоры в начале года.
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