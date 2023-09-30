Усик — Фьюри: стало известно имя человека, сумевшего убедить Тайсона принять бой

Александр Усик, Боб Арум, Тайсон Фьюри. Фото: Top Rank

Поединок украинского чемпиона по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усика и обладателя пояса WBC стал возможен после длительных переговоров. И договориться удалось лишь после вмешательства одного человека.

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

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Усик и Фьюри подписали контракты на поединок, но пока неизвестно, когда состоится бой. Стороны рассматривают 23 декабря 2023-го и январь следующего года.

Усик и Фьюри подерутся благодаря шейху

По словам Красюка, бой стал возможен благодаря вмешательству министру по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейху. Этот же чиновник на 28 октября организовал поединок Тайсона против Фрэнсиса Нганну.

Также у Усика похвалили Фьюри за смелость, которую тот не проявлял в хоте предыдущих переговоров.

Министр по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх. Фото: Google

Стал известен город, где пройдет поединок

По словам Турки в соцсетях, поединок состоится в Эр-Рияде.

"Этот поединок все давно хотели увидеть, и теперь он наконец состоится. Два чемпиона мира в супертяжелом весе выйдут на ринг друг против друга.

Нас ждет самый большой бой в боксе, за ним будет следить весь мир, и мы очень гордимся тем, что являемся хозяевами этого зрелища.

Мы хотим сыграть свою роль и оправдать огромное ожидание от этого боя, подарив каждому посетителю Эр-Рияда незабываемые впечатления от этого боя", — написал чиновник.

Также известно, что с каждым из боксеров подписали индивидуальный контракт. Поэтому не пришлось делить гонорары, из-за чего провалились первые переговоры в начале года.

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