Усик — Ф'юрі: стало відомо ім'я людини, яка зуміла переконати Тайсона прийняти бій
Поєдинок українського чемпіона за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усика та володаря поясу WBC став можливим після тривалих переговорів. І домовитися вдалося лише після втручання однієї людини.
Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк.
Усик і Ф'юрі підписали контракти на поєдинок, але поки невідомо, коли відбудеться бій. Сторони розглядають 23 грудня 2023-го та січень наступного року.
Simple as it is 🤷🏾♂️ #usykfury #furyusyk @usykaa @Tyson_Fury— alex.krassyuk (@AKrassyuk) September 29, 2023
Усик і Ф'юрі поб'ються завдяки шейху
За словами Красюка, бій став можливим завдяки втручанню міністра у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль Аш-Шейху. Той самий чиновник на 28 жовтня організував поєдинок Тайсона проти Френсіса Нганну.
Також у Усика похвалили Ф'юрі за сміливість, яку той не проявляв у ході попередніх переговорів.
Стало відоме місто, де пройде поєдинок
За словами Туркі у соцмережах, поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді.
"Цей поєдинок усі давно хотіли побачити, і тепер він нарешті відбудеться. Два чемпіони світу у надважкій вазі вийдуть на ринг один проти одного.
Нас чекає найбільший бій у боксі, за ним стежитиме весь світ, і ми дуже пишаємося тим, що є господарями цього видовища.
Ми хочемо зіграти свою роль і виправдати величезне очікування від цього бою, подарувавши кожному відвідувачу Ер-Ріяда незабутні враження від цього бою", — написав чиновник.
Також відомо, що з кожним із боксерів підписали індивідуальний контракт. Тому не довелося ділити гонорари, через що провалилися перші переговори на початку року.
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