Усик — Ф'юрі: стало відомо ім'я людини, яка зуміла переконати Тайсона прийняти бій

Олександр Усик, Боб Арум, Тайсон Ф'юрі. Фото: Top Rank

Поєдинок українського чемпіона за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усика та володаря поясу WBC став можливим після тривалих переговорів. І домовитися вдалося лише після втручання однієї людини.

Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк.

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Усик і Ф'юрі підписали контракти на поєдинок, але поки невідомо, коли відбудеться бій. Сторони розглядають 23 грудня 2023-го та січень наступного року.

Усик і Ф'юрі поб'ються завдяки шейху

За словами Красюка, бій став можливим завдяки втручанню міністра у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль Аш-Шейху. Той самий чиновник на 28 жовтня організував поєдинок Тайсона проти Френсіса Нганну.

Також у Усика похвалили Ф'юрі за сміливість, яку той не проявляв у ході попередніх переговорів.

Міністр у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Аш-Шейх. Фото: Google

Стало відоме місто, де пройде поєдинок

За словами Туркі у соцмережах, поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді.

"Цей поєдинок усі давно хотіли побачити, і тепер він нарешті відбудеться. Два чемпіони світу у надважкій вазі вийдуть на ринг один проти одного.

Нас чекає найбільший бій у боксі, за ним стежитиме весь світ, і ми дуже пишаємося тим, що є господарями цього видовища.

Ми хочемо зіграти свою роль і виправдати величезне очікування від цього бою, подарувавши кожному відвідувачу Ер-Ріяда незабутні враження від цього бою", — написав чиновник.

Також відомо, що з кожним із боксерів підписали індивідуальний контракт. Тому не довелося ділити гонорари, через що провалилися перші переговори на початку року.

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