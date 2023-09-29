Усик и Фьюри согласовали условия боя: где и когда он состоится

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: фотоколлаж от World Choice Sports

Контракт на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе окончательно согласован.

Об этом сообщили СМИ, а позже эту информацию подтвердил и сам Тайсон Фьюри в своих соцсетях.

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Контракт на бой подписан

Дата проведения поединка неизвестна, по информации ESPN он должен пройти в декабре 2023-го или в январе 2024 года. Ориентировочная дата – 23 декабря.

"Делаю то, что говорю. Говорю то, что делаю. Бой за "абсолюта". Это эпоха Цыганского короля. Усик, ты больше не сможешь бегать, как кролик. Ты получишь это", — отметил Фьюри, комментируя подписание контракта.

Когда состоится бой

Бой состоится в Саудовской Аравии в Рияде. На кону будут все четыре чемпионских пояса: WBA, WBO и IBF, которыми владеет украинец, а также принадлежащая британцу WBC.

На подписание контракта Фьюри отреагировал промоутер украинского боксера Александр Красюк. Он отметил "мужество" Фьюри.

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