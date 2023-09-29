Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик и Фьюри согласовали условия боя: где и когда он состоится arrow

Усик и Фьюри согласовали условия боя: где и когда он состоится

29 сентября 2023 19:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Усик и Фьюри согласовали условия боя: где и когда он состоится
Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: фотоколлаж от World Choice Sports
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Контракт на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе окончательно согласован.

Об этом сообщили СМИ, а позже эту информацию подтвердил и сам Тайсон Фьюри в своих соцсетях.

Читайте также:

Контракт на бой подписан

Дата проведения поединка неизвестна, по информации ESPN он должен пройти в декабре 2023-го или в январе 2024 года. Ориентировочная дата – 23 декабря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

"Делаю то, что говорю. Говорю то, что делаю. Бой за "абсолюта". Это эпоха Цыганского короля. Усик, ты больше не сможешь бегать, как кролик. Ты получишь это", — отметил Фьюри, комментируя подписание контракта.

Когда состоится бой

Бой состоится в Саудовской Аравии в Рияде. На кону будут все четыре чемпионских пояса: WBA, WBO и IBF, которыми владеет украинец, а также принадлежащая британцу WBC.

На подписание контракта Фьюри отреагировал промоутер украинского боксера Александр Красюк. Он отметил "мужество" Фьюри.

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз