Усик та Ф'юрі погодили умови бою: де та коли він відбудеться

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: фотоколаж від World Choice Sports

Контракт на бій між Олександром Усиком і Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі остаточно погоджено.

Про це повідомили ЗМІ, а пізніше цю інформацію підтвердив і сам Тайсон Ф'юрі у своїх соцмережах.

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Контракт на бій підписано

Дата проведення поєдинку наразі невідома, за інформацією ESPN він має пройти у грудні 2023-го чи у січні 2024 року. Наразі орієнтовна дата – 23 грудня.

"Роблю те, що кажу. Кажу те, що роблю. Бій за "абсолюта". Це епоха Циганського короля. Усику, ти більше не зможеш бігати, як кролик. Ти отримаєш це", — зазначив Ф'юрі, коментуючи підписання контракту.

Коли відбудеться бій

Бій відбудеться у Саудівській Аравії в Ріяді. На кону будуть усі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також WBC, що належить британцю.

На підписання контракту Ф'юрі відреагував промоутер українського боксера Олександр Красюк. Він відзначив "мужність"Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше промоутер Усика Олександр Красюк відповів на слова Ф'юрі, який вважає, що українець програв нокаутом у п'ятому раунді Даніелю Дюбуа.

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