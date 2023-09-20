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Промоутер Усика познущався з Ф'юрі: опублікував момент, за який Тайсону соромно

20 вересня 2023 14:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Промоутер Усика познущався з Ф'юрі: опублікував момент, за який Тайсону соромно
Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/alex.krassyuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У команді чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі Олександра Усика відповіли на образи володаря поясу WBC Тайсона Фьюрі. Британцеві нагадали про "темну пляму" у його кар'єрі.

Промоутер українця Олександр Красюк у Instagram відповів на слова Ф'юрі, який вважає, що Усік програв нокаутом у п'ятому раунді Даніелю Дюбуа.

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Зазначимо, що в п'ятому раунді Усик впав на підлогу рингу після потужного удару нижче пояса. Рефері зафіксував порушення правил та дозволив українцеві відновитися. Деякі люди вважають, що боксер із Британії не порушував правила.

Відповідь вийшла промовистою

У відповідь Красюк опублікував відео із курйозним фрагментом, на якому Ф'юрі в бою проти Лі Суобі вдарив сам себе.

Також промоутер Усика запустив голосування з приводу того, чи варто Фьюрі пробити вище.

"Люк, люди кажуть, що тобі слід було бити вище", — написав Красюк.

Тайсон Ф'юрі
Посада Олександра Красюка. Фото: скріншот

Зазначимо, що Ф'юрі 28 жовтня проведе поєдинок проти бійця MMA Френсіса Нганну. Через цей поєдинок Тайсон також піддався критиці боксерської спільноти, оскільки очікувався його бій з Усиком за абсолютне чемпіонство.

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