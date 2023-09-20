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Промоутер Усика поиздевался над Фьюри: опубликовал момент, за который Тайсону стыдно

20 сентября 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Промоутер Усика поиздевался над Фьюри: опубликовал момент, за который Тайсону стыдно
Александр Усик и Александр Красюк. Фото: instagram.com/alex.krassyuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В команде чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александра Усика ответили на оскорбления обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Британцу напомнили о "темном пятне" в его карьере.

Промоутер украинца Александр Красюк в Instagram ответил на слова Фьюри, который считает, что Усик проиграл нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа.

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Отметим, что в пятом раунде Усик упал на настил ринга после мощного удара ниже пояса. Рефери зафиксировал нарушение правил и позволил украинцу восстановиться. Некоторые люди считают, что боксер из Британии не нарушал правила.

Ответ вышел красноречивым

В ответ Красюк опубликовал видео с курьезным фрагментом, на котором Фьюри в бою против Ли Суоби ударил сам себя.

Также промоутер Усика запустил голосование по поводу того, стоило ли Фьюри пробить выше.

"Люк, люди говорят, что тебе следовало бить выше", — написал Красюк.

Тайсон Фьюри
Пост Александра Красюка. Фото: скриншот

Отметим, что Фьюри 28 октября проведет поединок против бойца MMA Фрэнсиса Нганну. Из-за этого поединка Тайсон также поддался критике боксерского сообщества, поскольку ожидался его бой с Усиком за абсолютное чемпионство.

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