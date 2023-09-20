Промоутер Усика поиздевался над Фьюри: опубликовал момент, за который Тайсону стыдно
В команде чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александра Усика ответили на оскорбления обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Британцу напомнили о "темном пятне" в его карьере.
Промоутер украинца Александр Красюк в Instagram ответил на слова Фьюри, который считает, что Усик проиграл нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа.
Отметим, что в пятом раунде Усик упал на настил ринга после мощного удара ниже пояса. Рефери зафиксировал нарушение правил и позволил украинцу восстановиться. Некоторые люди считают, что боксер из Британии не нарушал правила.
Dubois was robbed of A Ko. Imo Fury beats Usyk pretty clear #UsykDubois pic.twitter.com/TePIpmoKAn— All Things Combat (@AllRingside) August 26, 2023
Ответ вышел красноречивым
В ответ Красюк опубликовал видео с курьезным фрагментом, на котором Фьюри в бою против Ли Суоби ударил сам себя.
Также промоутер Усика запустил голосование по поводу того, стоило ли Фьюри пробить выше.
"Люк, люди говорят, что тебе следовало бить выше", — написал Красюк.
Отметим, что Фьюри 28 октября проведет поединок против бойца MMA Фрэнсиса Нганну. Из-за этого поединка Тайсон также поддался критике боксерского сообщества, поскольку ожидался его бой с Усиком за абсолютное чемпионство.
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