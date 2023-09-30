Усик приїде на бій Ф'юрі — Нганну: після нього оголосять великі новини
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик прилетить на бій володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі та бійця MMA Френсіса Нганну. Поєдинок відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.
Після поєдинку буде зроблено велике оголошення, повідомив промоутер британця Боб Арум, слова якого привів у Twitter журналіст Майкл Бенсон.
Зазначимо, що Усик та Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку.
Oleksandr Usyk був би кінець для Tyson Fury vs Francis Ngannou на жовтні 28th в Сауді Арабія, Bob Arum був перероблений. Нерозповсюджений heavyweight world title fight's date looks set to be officially поставлено після того, що fight is finished.— Michael Benson (@ Michael Bensonn) September 29, 2023
Ніхто не думає про те, якщо Ф'юрі програє Нганну
За словами Арума, Усик 28 жовтня відвідає поєдинок Ф'юрі — Нганну і сидітиме біля рингу.
Після поєдинку Ф'юрі та Нганну очікується офіційне оголошення дати бою Ф'юрі та Усика.
Наразі відомо, що бій українця та британця відбудеться в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії або 23 грудня, або в січні наступного року.
Усик за свою кар'єру виграв 21 бій, із них 14 достроково, і ніколи не програвав. Останній бій українець 26 серпня у Вроцлаві виграв нокаутом у британця Даніеля Дюбуа.
Ф'юрі за свою кар'єру виграв 33 бої, 24 достроково, один звів унічию і не зазнав жодної поразки.
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