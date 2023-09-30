Усик приїде на бій Ф'юрі — Нганну: після нього оголосять великі новини

Міністр у справах розваг Саудівської Аравії Турки Аль Аш-Шейх та Олександр Усик. Фото: instagram.com/turkialalshik

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик прилетить на бій володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі та бійця MMA Френсіса Нганну. Поєдинок відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Після поєдинку буде зроблено велике оголошення, повідомив промоутер британця Боб Арум, слова якого привів у Twitter журналіст Майкл Бенсон.

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Зазначимо, що Усик та Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку.

Oleksandr Usyk був би кінець для Tyson Fury vs Francis Ngannou на жовтні 28th в Сауді Арабія, Bob Arum був перероблений. Нерозповсюджений heavyweight world title fight's date looks set to be officially поставлено після того, що fight is finished. — Michael Benson (@ Michael Bensonn) September 29, 2023

Ніхто не думає про те, якщо Ф'юрі програє Нганну

За словами Арума, Усик 28 жовтня відвідає поєдинок Ф'юрі — Нганну і сидітиме біля рингу.

Після поєдинку Ф'юрі та Нганну очікується офіційне оголошення дати бою Ф'юрі та Усика.

Наразі відомо, що бій українця та британця відбудеться в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії або 23 грудня, або в січні наступного року.

Усик за свою кар'єру виграв 21 бій, із них 14 достроково, і ніколи не програвав. Останній бій українець 26 серпня у Вроцлаві виграв нокаутом у британця Даніеля Дюбуа.

Ф'юрі за свою кар'єру виграв 33 бої, 24 достроково, один звів унічию і не зазнав жодної поразки.

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