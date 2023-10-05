Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ф'юрі може перемогти Усика: експерт назвав головну умову arrow

Ф'юрі може перемогти Усика: експерт назвав головну умову

5 жовтня 2023 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі може перемогти Усика: експерт назвав головну умову
Олександр Усик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британський спортивний експерт Ріккі Гаттон передбачив перемогу Тайсона Ф'юрі в бою з Олександром Усиком. Переможець цього поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Гаттон пояснив, яку проблему Усик може завдати Ф'юрі, повідомляє DAZN.

Читайте також:

Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Ріккі Гаттон вважає Тайсона Ф'юрі беззаперечним фаворитом у протистоянні з Олександром Усиком. Експерт назвав переваги британського боксера у бою з українцем.

Олександр Усік
Олександр Усик готується до бою. Скриншот YouTube

Як Ф'юрі може перемогти Усика

Гаттон нагадав про те, що "Циганський король" традиційно потужно виглядає в боях, де має мотивацію перемогти суперника. Поєдинок проти Усика стане для Ф'юрі саме таким викликом. Цей бій був організований не лише через спортивні принципи, а й під тиск мільйонів уболівальників, які мріють побачити на рингу двох найтитулованіших спортсменів сучасності.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Скриншот YouTube

На думку Гаттона, Ф'юрі звик вирішувати складні завдання. Майже всю кар'єру Тайсон перемагав суперників, котрі вміють тримати удар. Британцю доводилося демонструвати свої найкращі якості, щоб щоразу перемагати супротивників на кшталт Ділліана Вайта або Деонтея Вайлдера.

"Усик набагато менше, ніж традиційні суперники Ф'юрі. Це може стати проблемою, оскільки Олександр звик швидко пересуватися рингом. Вже багато років Тайсон не стикався з такими боксерами. Але запас міцності у Ф'юрі просто величезний. Усик гідно протистоятиме Тайсону, але шанси українця на перемогу я вважаю досить низькими", — розповів Ріккі Гаттон.

Нагадаємо, Довбик готується піти з "Жирони": форвардом цікавляться в Англії. 

Футболісти "Шахтаря" увійшли до символічної збірної Ліги чемпіонів: про кого йдеться. 

Лунін може стати гравцем "Манчестер Юнайтед": що відомо. 

"Шахтар" знайшов заміну ван Леувену: це несподівана кандидатура. 

Ребров знайшов заміну Циганкову для збірної України. 

"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз