Ф'юрі може перемогти Усика: експерт назвав головну умову

Олександр Усик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Британський спортивний експерт Ріккі Гаттон передбачив перемогу Тайсона Ф'юрі в бою з Олександром Усиком. Переможець цього поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Гаттон пояснив, яку проблему Усик може завдати Ф'юрі, повідомляє DAZN.

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Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Ріккі Гаттон вважає Тайсона Ф'юрі беззаперечним фаворитом у протистоянні з Олександром Усиком. Експерт назвав переваги британського боксера у бою з українцем.

Олександр Усик готується до бою. Скриншот YouTube

Як Ф'юрі може перемогти Усика

Гаттон нагадав про те, що "Циганський король" традиційно потужно виглядає в боях, де має мотивацію перемогти суперника. Поєдинок проти Усика стане для Ф'юрі саме таким викликом. Цей бій був організований не лише через спортивні принципи, а й під тиск мільйонів уболівальників, які мріють побачити на рингу двох найтитулованіших спортсменів сучасності.

Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Скриншот YouTube

На думку Гаттона, Ф'юрі звик вирішувати складні завдання. Майже всю кар'єру Тайсон перемагав суперників, котрі вміють тримати удар. Британцю доводилося демонструвати свої найкращі якості, щоб щоразу перемагати супротивників на кшталт Ділліана Вайта або Деонтея Вайлдера.

"Усик набагато менше, ніж традиційні суперники Ф'юрі. Це може стати проблемою, оскільки Олександр звик швидко пересуватися рингом. Вже багато років Тайсон не стикався з такими боксерами. Але запас міцності у Ф'юрі просто величезний. Усик гідно протистоятиме Тайсону, але шанси українця на перемогу я вважаю досить низькими", — розповів Ріккі Гаттон.

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