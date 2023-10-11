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Цыганковым заинтересовалась "Бавария": что известно

11 октября 2023 08:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганковым заинтересовалась "Бавария": что известно
Цыганков борется с Беллингемом. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков остается в сфере интересов многих европейских клубов. На хавбека обратила внимание мюнхенская "Бавария". 

Успешная игра Цыганкова в Испании может стать для него путевкой в топ-клуб, сообщает Bild

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Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться от последствий травмы, из-за которой пропустит ближайшие матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024. Несмотря на это, старт сезона 2023/2024 можно считать успешным для 25-летнего полузащитника. В восьми матчах он забил один гол, сделал одну результативную передачу и остается лидером "Жироны". 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

"Бавария" интересуется Цыганковым 

За прогрессом украинского полузащитника наблюдают турецкие "Галатасарай" и "Фенербахче", итальянские "Интер" и "Лацио", английские "Брайтон" и "Вулверхэмптон". Недавно стало известно, что к этому списку присоединилась мюнхенская "Бавария". 

Чемпионы Германии намерены продолжить обновление состава. Летом следующего года "Бавария" намерена усилить фланги полузащиты и центр поля. Одним из кандидатов на переход в мюнхенский клуб стал Виктор Цыганков. 

В ноябре "Бавария" отправит своих представителей на один из домашних матчей "Жироны", чтобы понаблюдать за игрой украинского футболиста с трибуны стадиона. О конкретном предложении дело пока не идет. Ориентировочная трансферная стоимость Цыганкова составляет 22 млн евро, и для "Баварии" эта сумма не станет преградой, если мюнхенцы решат подписать Виктора. 

Напомним, Буяльский уйдет из "Динамо" уже в январе: куда перейдет игрок. 

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