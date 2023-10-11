Циганковим зацікавилася "Баварія": що відомо

Циганков бореться із Беллінгемом. Фото: REUTERS/Albert Gea

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков залишається у сфері інтересів багатьох європейських клубів. На хавбека звернула увагу мюнхенська "Баварія".

Успішна гра Циганкова в Іспанії може стати для нього путівкою до топклубу, повідомляє Bild.

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Віктор Циганков продовжує відновлюватись від наслідків травми, через яку пропустить найближчі матчі збірної України у відборі на Євро-2024. Попри це, старт сезону 2023/2024 можна вважати успішним для 25-річного півзахисника. У восьми матчах він забив один гол, зробив одну результативну передачу та залишається лідером "Жирони".

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

"Баварія" цікавиться Циганковим

За прогресом українського півзахисника спостерігають турецькі "Галатасарай" та "Фенербахче", італійські "Інтер" та "Лаціо", англійські "Брайтон" та "Вулвергемптон". Нещодавно стало відомо, що до цього списку приєдналася мюнхенська "Баварія".

Чемпіони Німеччини мають намір продовжити оновлення складу. Влітку наступного року "Баварія" має намір посилити фланги півзахисту та центр поля. Одним із кандидатів на перехід до мюнхенського клубу став Віктор Циганков.

У листопаді "Баварія" відправить своїх представників на один із домашніх матчів "Жирони", щоб спостерігати за грою українського футболіста з трибуни стадіону. Про конкретну пропозицію справа поки не йдеться. Орієнтовна трансферна вартість Циганкова становить 22 млн євро, і для "Баварії" ця сума не стане перепоною, якщо мюнхенці вирішать підписати Віктора.

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