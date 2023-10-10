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Маліновський повернувся до збірної України: як на це відреагувала команда

10 жовтня 2023 16:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський повернувся до збірної України: як на це відреагувала команда
Руслан Маліновський у матчі за "Дженоа". Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках сьомого туру відбору на Євро-2024 збірна України зіграє у Чехії проти Північної Македонії. Руслан Маліновський знову отримав виклик до національної команди.

Півзахисник "Дженоа" вже прибув до табору збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Руслан Маліновський повернувся до збірної України після паузи, пов'язаної з адаптацією 30-річного гравця в Серії А. Півзахисник пропустив матчі національної команди з Англією та Італією, проте він уже готовий допомогти партнерам зі збірної у важливих зустрічах із Північною Македонією та Мальтою.

Як у збірній України зустріли Маліновського

Захисник збірної України Олександр Караваєв не бачить проблеми у тому, що Руслан Маліновський пропустив минулий збір національної команди. Це звичайна практика, коли гравцеві необхідно якийсь час зосередитись на клубному футболі.

"Повернутися до ігрового ритму досить легко. Маліновський мав практику в клубі, тренерський штаб це бачить. Тому Руслана знову викликали до збірної України. Сергій Ребров дивиться усі матчі за участю гравців національної команди, він розуміє, в яких кондиціях перебувають футболісти. Маліновський посилив збірну України", — розповів Олександр Караваєв.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський у збірній України. Скриншот YouTube

У сезоні 2023/2024 Руслан Маліновський зіграв у "Дженоа" шість матчів і не відзначився результативними діями. Він отримав дві жовті картки.

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