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Караваев назвал главную проблему сборной Украины перед матчами отбора на Евро-2024

10 октября 2023 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Караваев назвал главную проблему сборной Украины перед матчами отбора на Евро-2024
Александр Караваев спорит с арбитром. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал подготовку национальной команды к матчам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. 

Караваев рассказал, как на "сине-желтых" повлияет отсутствие Цыганкова и Ярмоленко, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола (УАФ). 

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В течение ближайшей недели сборная Украины сыграет два поединка в рамках отбора на континентальное первенство. Сначала подопечные Сергея Реброва сразятся с Северной Македонией, а потом будут противостоять Мальте. 

Александр Караваев
Александр Караваев бьет по воротам. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Что Караваев рассказал о сборной Украины

Сборная Украины занимает третье место в турнирной таблице своей группы, и команде нельзя терять очки. Александр Караваев настраивается на сложные матчи. Защитник считает, что в европейском футболе больше нет слабых соперников, и та же Мальта может дать сборной Украины бой. 

Александр Караваев отметил, что травмы лидеров команды Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко могут повлиять на игру "сине-желтых". Оба полузащитника набрали хорошую форму, забивают голы и отдают результативные передачи. Однако их места в команде заняли мотивированные и талантливые футболисты, которые мечтают проявить себя в сборной. 

"У нас сильный тренерский штаб, специалисты тщательно разбирают каждую игру. Мы очень серьезно готовимся к этим поединкам и понимаем, что стоит на кону. Теоретически и физически мы полностью готовы, а уже на футбольном поле должны продемонстрировать стопроцентную концентрацию", — рассказал Александр Караваев. 

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