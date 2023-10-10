Караваєв назвав головну проблему збірної України перед матчами відбору на Євро-2024

Олександр Караваєв сперечається з арбітром. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував підготовку національної команди до матчів відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Караваєв розповів, як на "синьо-жовтих" вплине відсутність Циганкова та Ярмоленка, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу (УАФ).

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Упродовж найближчого тижня збірна України зіграє два поєдинки у рамках відбору на континентальну першість. Спочатку підопічні Сергія Реброва поборються з Північною Македонією, а потім протистоятимуть Мальті.

Олександр Караваєв завдає удару по воротах. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Караваєв розповів про збірну України

Збірна України посідає третє місце у турнірній таблиці своєї групи, і команді не можна втрачати очки. Олександр Караваєв налаштовується на складні матчі. Захисник вважає, що у європейському футболі більше немає слабких суперників, і та сама Мальта може дати збірній України бій.

Олександр Караваєв зазначив, що травми лідерів команди Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка можуть вплинути на гру "синьо-жовтих". Обидва півзахисники набрали хорошу форму, забивають голи та віддають результативні передачі. Проте їхні місця у команді зайняли мотивовані та талановиті футболісти, які мріють проявити себе у збірній.

"У нас сильний тренерський штаб, фахівці ретельно розбирають кожну гру. Ми дуже серйозно готуємося до цих поєдинків і розуміємо, що стоїть на кону. Теоретично та фізично ми повністю готові, а вже на футбольному полі маємо продемонструвати стовідсоткову концентрацію", — розповів Олександр Караваєв.

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