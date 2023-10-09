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Збірна України запросить новачка із Португалії: що відомо

9 жовтня 2023 15:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України запросить новачка із Португалії: що відомо
Андре Вакалюк у формі португальського клубу. Фото: пресслужба "Бенфіки"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Хавбек юнацької команди португальської "Бенфіки" може стати футболістом збірної України U-17. Андре Вакалюк готовий прийняти запрошення "синьо-жовтих".

Андре Вакалюк має українське коріння, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Головний тренер збірної України з футболу віком до 17 років Володимир Єзерський запросив до команди Андре Вакалюка. Цей футболіст є сином українських емігрантів. Він народився і виріс у Португалії.

Вболівальники Бенфіки
Уболівальники "Бенфіки" під час матчу. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Вакалюк у збірній України

Наразі Андре Вакалюк виступає у складі португальської "Бенфіки". Він захищає кольори юнацької команди "орлів". Батьки футболіста вже погодились із пропозицією Української асоціації футболу. Вони перебувають у Мадриді, де оформлюють громадянство України для свого сина.

Очікується, що Вакалюк отримає український паспорт за кілька місяців. Він пропустить початок формування збірної України U-17, але зможе дебютувати за національну команду 2024 року.

Тим часом найближчим часом юнацька збірна України розпочне відбір на чемпіонат Європи у своїй віковій категорії. У суперниках у команди Єзерського опинилися збірні Німеччини, Фінляндії та Ліхтенштейну.

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