Сборная Украины пригласит новичка из Португалии: что известно

Андре Вакалюк в форме португальского клуба. Фото: пресс-служба "Бенфики"

Хавбек юношеской команды португальской "Бенфики" может стать футболистом сборной Украины U-17. Андре Вакалюк готов принять приглашение "сине-желтых".

Андре Вакалюк имеет украинские корни, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Болельщики "Бенфики" во время матча. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Вакалюк в сборной Украины

В настоящее время Андре Вакалюк выступает в составе португальской "Бенфики". Он защищает цвета юношеской команды "орлов". Родители футболиста уже согласились с предложением Украинской ассоциации футбола. Они находятся в Мадриде, где оформляют гражданство Украины для своего сына.

Ожидается, что Вакалюк получит украинский паспорт через несколько месяцев. Он пропустит начало формирования сборной Украины U-17, но сможет дебютировать за национальную команду в 2024 году.

Между тем, в ближайшее время юношеская сборная Украины начнет отбор на чемпионат Европы в своей возрастной категории. В соперниках у команды Езерского оказались сборные Германии, Финляндии и Лихтенштейна.

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