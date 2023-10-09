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Сборная Украины пригласит новичка из Португалии: что известно

9 октября 2023 15:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины пригласит новичка из Португалии: что известно
Андре Вакалюк в форме португальского клуба. Фото: пресс-служба "Бенфики"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Хавбек юношеской команды португальской "Бенфики" может стать футболистом сборной Украины U-17. Андре Вакалюк готов принять приглашение "сине-желтых".

Андре Вакалюк имеет украинские корни, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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Главный тренер сборной Украины по футболу возрастом до 17 лет Владимир Езерский пригласил в команду Андре Вакалюка. Этот футболист является сыном украинских эмигрантов. Он родился и вырос в Португалии. 

Болельщики Бенфики
Болельщики "Бенфики" во время матча. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Вакалюк в сборной Украины

В настоящее время Андре Вакалюк выступает в составе португальской "Бенфики". Он защищает цвета юношеской команды "орлов". Родители футболиста уже согласились с предложением Украинской ассоциации футбола. Они находятся в Мадриде, где оформляют гражданство Украины для своего сына. 

Ожидается, что Вакалюк получит украинский паспорт через несколько месяцев. Он пропустит начало формирования сборной Украины U-17, но сможет дебютировать за национальную команду в 2024 году. 

Между тем, в ближайшее время юношеская сборная Украины начнет отбор на чемпионат Европы в своей возрастной категории. В соперниках у команды Езерского оказались сборные Германии, Финляндии и Лихтенштейна. 

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