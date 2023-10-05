Трубин сделал неожиданный подарок известному журналисту: о чем речь
Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин подарил известному спортивному журналисту свою футболку. Речь идет о Фабрицио Романо, который одним из первых рассказал о переходе вратаря в португальскую команду.
Трубин подписал футболку фирменным слоганом Романо и разместил фотографию в своем Instagram-аккаунте.
Анатолий Трубин сделал Фабрицио Романо неожиданный подарок. Украинский голкипер отправил футбольному инсайдеру свою футболку, в которой он сыграл за "Бенфику". При этом футболист оставил на сувенире не только автограф, но и фирменную фразу "Here we go", которой Фабрицио Романо подписывает сообщения о новых трансферах. "Спасибо, брат", — ответил журналист.
Успехи Трубина в "Бенфике"
Накануне "орлы" проиграли в Италии местному "Интеру" со счетом 0:1, но Анатолий Трубин стал лучшим игроком того поединка. Он семь раз спасал "Бенфику" от голов соперника. Два сэйва Трубина вошли в список лучших действий вратарей того игрового дня.
Трубин несколько недель адаптировался в "Бенфике", но потом стал основным голкипером португальской команды. Тренерский штаб "орлов" и болельщики позитивно высказываются об игре украинского вратаря.
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