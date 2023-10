Трубин сделал неожиданный подарок известному журналисту: о чем речь

Анатолий Трубин во время матча за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин подарил известному спортивному журналисту свою футболку. Речь идет о Фабрицио Романо, который одним из первых рассказал о переходе вратаря в португальскую команду.

Трубин подписал футболку фирменным слоганом Романо и разместил фотографию в своем Instagram-аккаунте.

Анатолий Трубин сделал Фабрицио Романо неожиданный подарок. Украинский голкипер отправил футбольному инсайдеру свою футболку, в которой он сыграл за "Бенфику". При этом футболист оставил на сувенире не только автограф, но и фирменную фразу "Here we go", которой Фабрицио Романо подписывает сообщения о новых трансферах. "Спасибо, брат", — ответил журналист.

Футболка Трубина. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Успехи Трубина в "Бенфике"

Накануне "орлы" проиграли в Италии местному "Интеру" со счетом 0:1, но Анатолий Трубин стал лучшим игроком того поединка. Он семь раз спасал "Бенфику" от голов соперника. Два сэйва Трубина вошли в список лучших действий вратарей того игрового дня.

Анатолий Трубин на поле. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Трубин несколько недель адаптировался в "Бенфике", но потом стал основным голкипером португальской команды. Тренерский штаб "орлов" и болельщики позитивно высказываются об игре украинского вратаря.

