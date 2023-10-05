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Трубин сделал неожиданный подарок известному журналисту: о чем речь

5 октября 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин сделал неожиданный подарок известному журналисту: о чем речь
Анатолий Трубин во время матча за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин подарил известному спортивному журналисту свою футболку. Речь идет о Фабрицио Романо, который одним из первых рассказал о переходе вратаря в португальскую команду. 

Трубин подписал футболку фирменным слоганом Романо и разместил фотографию в своем Instagram-аккаунте

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Анатолий Трубин сделал Фабрицио Романо неожиданный подарок. Украинский голкипер отправил футбольному инсайдеру свою футболку, в которой он сыграл за "Бенфику".  При этом футболист оставил на сувенире не только автограф, но и фирменную фразу "Here we go", которой Фабрицио Романо подписывает сообщения о новых трансферах. "Спасибо, брат", — ответил журналист. 

Анатолий Трубин
Футболка Трубина. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Успехи Трубина в "Бенфике" 

Накануне "орлы" проиграли в Италии местному "Интеру" со счетом 0:1, но Анатолий Трубин стал лучшим игроком того поединка. Он семь раз спасал "Бенфику" от голов соперника. Два сэйва Трубина вошли в список лучших действий вратарей того игрового дня. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на поле. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Трубин несколько недель адаптировался в "Бенфике", но потом стал основным голкипером португальской команды. Тренерский штаб "орлов" и болельщики позитивно высказываются об игре украинского вратаря. 

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