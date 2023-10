Трубін зробив несподіваний подарунок відомому журналісту: про що йдеться

Анатолій Трубін під час матчу за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України та "Бенфіки" Анатолій Трубін подарував відомому спортивному журналісту свою футболку. Йдеться про Фабриціо Романо, який одним із перших розповів про перехід воротаря до португальської команди.

Трубін підписав футболку фірмовим слоганом Романо і розмістив фотографію у своєму Instagram-акаунті.

Анатолій Трубін зробив Фабриціо Романо несподіваний подарунок. Український голкіпер відправив футбольному інсайдеру свою футболку, в якій він зіграв за "Бенфіку". При цьому футболіст залишив на сувенірі не лише автограф, а й фірмову фразу "Here we go", якою Фабриціо Романо підписує повідомлення про нові трансфери. "Дякую, брате", — відповів журналіст.

Футболка Трубіна. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Успіхи Трубіна в "Бенфіці"

Напередодні "орли" програли в Італії місцевому "Інтеру" з рахунком 0:1, але Анатолій Трубін став найкращим гравцем того поєдинку. Він сім разів рятував "Бенфіку" від голів суперника. Два сейви Трубіна увійшли до списку найкращих дій воротарів того ігрового дня.

Анатолій Трубін на полі. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Трубін кілька тижнів адаптувався до "Бенфіки", але потім став основним голкіпером португальської команди. Тренерський штаб "орлів" та вболівальники позитивно висловлюються про гру українського воротаря.

