Миколенко розповів, як збірна України зіграє проти Північної Македонії
У вівторок, десятого жовтня, збірна України розпочала повноцінну підготовку до матчу проти Північної Македонії у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024.
Команда Сергія Реброва вже зібралася у Празі, де пройде поєдинок, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.
У суботу, 14 жовтня, збірна України зіграє із Північною Македонією у рамках сьомого туру відбору на Євро-2024. Цей матч, який для підопічних Сергія Реброва вважається домашнім, відбудеться у Празі на стадіоні "Летна".
У першій зустрічі цих суперників Північна Македонія виграла у суперника перший тайм із перевагою у два голи. Українцям довелося докласти великих зусиль, щоби вирвати підсумкову перемогу з рахунком 3:2. Віталій Миколенко запевнив, що команда зробила правильні висновки того матчу.
Як зіграє збірна України
Захисник національної команди визнав, що саме невдала тактика "синьо-жовтих" спричинила провал у першому таймі поєдинку в Північній Македонії. Миколенко заявив, що на зустріч у відповідь тренерський штаб обрав зовсім іншу ігрову модель.
Це логічно з огляду на кадрові втрати збірної України. У Празі не зможе вийти на поле Віктор Циганков, який став героєм першого матчу із Північною Македонією. Його спробує замінити Назарій Русін із "Сандерленду".
"Це мій добрий друг. Я сподіваюся, що другий виклик до збірної надасть йому впевненості. Вірю, він зможе допомогти нашій команді. Кожен приїжджає сюди, щоб зробити внесок у спільну справу і перемагати у кожному поєдинку", — розповів Віталій Миколенко.
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