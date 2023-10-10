Миколенко рассказал, как сборная Украины сыграет против Северной Македонии
Во вторник, десятого октября, сборная Украины начала полноценную подготовку к матчу против Северной Македонии в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.
Команда Сергея Реброва уже собралась в Праге, где и пройдет поединок, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.
В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет с Северной Македонией в рамках седьмого тура отбора на Евро-2024. Этот матч, который для подопечных Сергея Реброва считается домашним, пройдет в Праге на стадионе "Летна".
В первой встрече этих соперников Северная Македония выиграла у соперника первый тайм с преимуществом в два гола. Украинцам пришлось приложить большие усилия, чтобы вырвать итоговую победу со счетом 3:2. Виталий Миколенко заверил, что команда сделала правильные выводы из того матча.
Как сыграет сборная Украины
Защитник национальной команды признал, что именно неудачная тактика "сине-желтых" стала причиной провала в первой тайме поединка в Северной Македонии. Миколенко заявил, что на ответную встречу тренерский штаб выбрал совершенно другую игровую модель.
Это логично, учитывая кадровые потери сборной Украины. В Праге не сможет выйти на поле Виктор Цыганков, который стал героем первого матча с Северной Македонией. Его попытается заменить Назарий Русин из "Сандерленда".
"Это мой хороший друг. Я надеюсь, что второй вызов в сборную придаст ему уверенность. Верю, он сможет помочь нашей команде. Каждый приезжает сюда, чтобы внести вклад в общее дело и побеждать в каждом поединке", — рассказал Виталий Миколенко.
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