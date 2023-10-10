Миколенко рассказал, как сборная Украины сыграет против Северной Македонии

Виталий Миколенко в матче английской Премьер-лиги. Фото: REUTERS/Ed Sykes

Во вторник, десятого октября, сборная Украины начала полноценную подготовку к матчу против Северной Македонии в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

Команда Сергея Реброва уже собралась в Праге, где и пройдет поединок, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

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В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет с Северной Македонией в рамках седьмого тура отбора на Евро-2024. Этот матч, который для подопечных Сергея Реброва считается домашним, пройдет в Праге на стадионе "Летна".

В первой встрече этих соперников Северная Македония выиграла у соперника первый тайм с преимуществом в два гола. Украинцам пришлось приложить большие усилия, чтобы вырвать итоговую победу со счетом 3:2. Виталий Миколенко заверил, что команда сделала правильные выводы из того матча.

Как сыграет сборная Украины

Защитник национальной команды признал, что именно неудачная тактика "сине-желтых" стала причиной провала в первой тайме поединка в Северной Македонии. Миколенко заявил, что на ответную встречу тренерский штаб выбрал совершенно другую игровую модель.

Виталий Миколенко на тренировке сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Это логично, учитывая кадровые потери сборной Украины. В Праге не сможет выйти на поле Виктор Цыганков, который стал героем первого матча с Северной Македонией. Его попытается заменить Назарий Русин из "Сандерленда".

"Это мой хороший друг. Я надеюсь, что второй вызов в сборную придаст ему уверенность. Верю, он сможет помочь нашей команде. Каждый приезжает сюда, чтобы внести вклад в общее дело и побеждать в каждом поединке", — рассказал Виталий Миколенко.

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