Судаков может стать следующим трансфером "Шахтера": что решили в клубе

Георгий Судаков в матче Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Молодой полузащитник Георгий Судаков стал лидером "Шахтера" после отъезда Михаила Мудрика в Лондон. Сразу несколько зарубежных клубов следят за прогрессом игрока "горняков".

"Шахтер" не собирается отпускать Судакова за бесценок, сообщил журналист Александр Золотогорский в интервью "Украинскому футболу".

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Руководство донецкого "Шахтера" считает Георгия Судакова ценным для клуба футболистом. Украинская команда не готова расставаться с игроком в ближайшее время, даже несмотря на то, что уже зимой хавбека попытается подписать туринский "Ювентус".

"Шахтер" запросит высокую цену за Судакова

После продажи Михаила Мудрика "горняки" могут себе позволить не соглашаться на те предложения, которые посчитают недостаточно приемлемыми. "Шахтер" отпустит Георгия Судакова только за ту цену, которую сам же установит. К примеру, на портале Transfermarkt ориентировочная стоимость украинского хавбека составляет 15 млн евро. Это как минимум в два раза дешевле суммы, которую хочет получить "Шахтер".

Георгий Судаков со своей женой Лизой. Фото: instagram.com/sudakov_11/

При этом "горняки" не собираются продавать Судакова уже в январе 2024 года. Контракт Георгия с клубом действует до лета 2028 года, и в "Шахтере" хотят, чтобы полузащитник еще несколько сезонов продолжил выступать за украинскую команду.

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