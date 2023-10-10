"Шахтер" получит преимущество в матче с "Барселоной": о чем речь

Футболист донецкой команды перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Каталонская "Барселона" продолжает терять футболистов основного состава накануне важного игрового отрезка сезона. Лазарет "сине-гранатовых" пополнил защитник Жюль Кунде.

Француз не сможет сыграть против "Шахтера" в Лиге чемпионов, сообщает Diario Sport.

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Во время матча чемпионата Испании "Гранада" — "Барселона" (2:2) защитник каталонской команды Жюль Кунде получил травму боковой связки левого колена. Медицинское обследование футболиста состоялось на следующей день после ничьей.

Жюль Кунде борется за мяч. Фото: REUTERS/Albert Gea

Потери "Барселоны"

Врачи заявили, что Жюль Кунде пропустит как минимум месяц. В текущем сезоне француз выходил на поле 11 раз во всех турнирах и забил один гол.

Кунде стал очередной потерей "Барселоны" накануне серии важных матчей. В лазарете каталонской команды ранее оказались Роберт Левандовский, Фрэнки Де Йонг, Педри, Рафинья и Ламин Ямал, который должен вернуться в строй через неделю.

Лидер "Барселоны" Гави во время матча. Фото: REUTERS/Jon Nazca

В ближайший месяц "Барселону" ждут сложные поединки:

25.10 "Барселона" — "Шахтер"

28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид)

04.11 "Реал Сосьедад" — "Барселона"

07.11 "Шахтер" — "Барселона"

По итогам девяти туров испанской Ла Лиги "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонцы выиграли два свои первые поединка.

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