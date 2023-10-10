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"Шахтер" получит преимущество в матче с "Барселоной": о чем речь

10 октября 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" получит преимущество в матче с "Барселоной": о чем речь
Футболист донецкой команды перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" продолжает терять футболистов основного состава накануне важного игрового отрезка сезона. Лазарет "сине-гранатовых" пополнил защитник Жюль Кунде. 

Француз не сможет сыграть против "Шахтера" в Лиге чемпионов, сообщает Diario Sport

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Во время матча чемпионата Испании "Гранада" — "Барселона" (2:2) защитник каталонской команды Жюль Кунде получил травму боковой связки левого колена. Медицинское обследование футболиста состоялось на следующей день после ничьей. 

Жюль Кунде
Жюль Кунде борется за мяч. Фото: REUTERS/Albert Gea

Потери "Барселоны" 

Врачи заявили, что Жюль Кунде пропустит как минимум месяц. В текущем сезоне француз выходил на поле 11 раз во всех турнирах и забил один гол. 

Кунде стал очередной потерей "Барселоны" накануне серии важных матчей. В лазарете каталонской команды ранее оказались Роберт Левандовский, Фрэнки Де Йонг, Педри, Рафинья и Ламин Ямал, который должен вернуться в строй через неделю. 

Гави
Лидер "Барселоны" Гави во время матча. Фото: REUTERS/Jon Nazca

В ближайший месяц "Барселону" ждут сложные поединки: 

  • 25.10 "Барселона" — "Шахтер" 
  • 28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид) 
  • 04.11 "Реал Сосьедад" — "Барселона" 
  • 07.11 "Шахтер" — "Барселона" 

По итогам девяти туров испанской Ла Лиги "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонцы выиграли два свои первые поединка.

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