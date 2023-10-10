"Шахтер" получит преимущество в матче с "Барселоной": о чем речь
Каталонская "Барселона" продолжает терять футболистов основного состава накануне важного игрового отрезка сезона. Лазарет "сине-гранатовых" пополнил защитник Жюль Кунде.
Француз не сможет сыграть против "Шахтера" в Лиге чемпионов, сообщает Diario Sport.
Во время матча чемпионата Испании "Гранада" — "Барселона" (2:2) защитник каталонской команды Жюль Кунде получил травму боковой связки левого колена. Медицинское обследование футболиста состоялось на следующей день после ничьей.
Потери "Барселоны"
Врачи заявили, что Жюль Кунде пропустит как минимум месяц. В текущем сезоне француз выходил на поле 11 раз во всех турнирах и забил один гол.
Кунде стал очередной потерей "Барселоны" накануне серии важных матчей. В лазарете каталонской команды ранее оказались Роберт Левандовский, Фрэнки Де Йонг, Педри, Рафинья и Ламин Ямал, который должен вернуться в строй через неделю.
В ближайший месяц "Барселону" ждут сложные поединки:
- 25.10 "Барселона" — "Шахтер"
- 28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид)
- 04.11 "Реал Сосьедад" — "Барселона"
- 07.11 "Шахтер" — "Барселона"
По итогам девяти туров испанской Ла Лиги "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонцы выиграли два свои первые поединка.
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