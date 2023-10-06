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"Барселона" нашла форварда, который заменит Левандовского

6 октября 2023 12:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" нашла форварда, который заменит Левандовского
Роберт Левандовский празднует гол. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" потеряла из-за травмы Роберта Левандовского. Польский форвард как минимум месяц не сможет выйти на поле из-за травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов с "Порту".

"Барселона" уже нашла замену для Левандовского, сообщает Sport.es.

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Накануне Роберт Левандовский прошел углубленное медицинское обследование. Ему диагностировали растяжение связок левой лодыжки. Польский форвард пропустит как минимум месяц и не сыграет в важных поединках, включая матч Лиги чемпионов с "Шахтером" и "Эль Класико" с мадридским "Реалом". То же самое касается Педри, Де Йонга и Рафиньи. 

Кем "Барселона" заменит Левандовского 

У каталонского клуба есть как минимум несколько вариантов того, как закрыть позицию центрального нападающего. Ферран Торрес стал автором единственного гола, который принес три очка в игре с "Порту". Не исключено, что он будет выходить в основном составе "Барселоны" на поединки Ла Лиги против "Гранады" и "Реала Сосьедада". 

Роберт Левандовский
Левандовский получил травму. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В тех поединках, в которых "Барселоне" будут противостоять более сложные соперники, на место центрфорварда может выдвинуться новичок команды Жоау Феликс. Он способен сыграть на позиции "ложной девятки", особенно когда Рафинья вернется в основной состав, или Хави выставит на поле четырех полузащитников. 

Ферран Торрес
Ферран Торрес готовится заменить Левандовского. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Также не стоит забывать, что уже в январе "Барселона" может получить Виктора Роке, права на которого принадлежат каталонскому клубу. Правда, бразильский форвард в настоящее время тоже травмирован. 

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