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Левандовский пропустит матч с "Реалом": "Барселона" лишилась звезды

5 октября 2023 16:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Левандовский пропустит матч с "Реалом": "Барселона" лишилась звезды
Роберт Левандовский перед матчем. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская "Барселона" обыграла в гостях лиссабонский "Порту". Единственный мяч в поединке забил Ферран Торрес, который вышел на замену вместо Роберта Левандовского. 

Польский форвард "Барселоны" получил серьезную травму, сообщает Sport.es

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Роберт Левандовский появился на поле в стартовом составе "Барселоны". Польский форвард успел создать две угрозы воротам соперника. Но в середине первого тайма защитник "Порту" Давид Карму сделал подкат под 35-летнего футболиста "Барселоны", из-за чего Роберт уже не сумел продолжить матч и был вынужден покинуть поле. 

Роберт Левандовский
Момент с травмой Левандовского. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Какие матчи пропустит Левандовский 

Утром ветеран каталонского клуба прошел медицинское обследование, которое выявило у него растяжение связок лодыжки левой ноги. Он будет восстанавливаться как минимум месяц, а "Барселоне" придется играть без своего ведущего форварда.  

За ближайший месяц каталонская команда сыграет пять матчей, четыре из которых могут оказаться сложным для подопечных Хави Эрнандеса. 

  • 08.10 "Гранада" — "Барселона" 
  • 22.10 "Барселона" — "Атлетик" 
  • 25.10 "Барселона" — "Шахтер" 
  • 28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид) 
  • 04.11 "Реал Сосьедад" — "Барселона" 

Помимо Роберта Левандовского, в лазарете каталонской команды оказались Педри, Фрэнки Де Йонг и Рафинья. 

Напомним, Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии. 

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