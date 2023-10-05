Левандовский пропустит матч с "Реалом": "Барселона" лишилась звезды

Роберт Левандовский перед матчем. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская "Барселона" обыграла в гостях лиссабонский "Порту". Единственный мяч в поединке забил Ферран Торрес, который вышел на замену вместо Роберта Левандовского.

Польский форвард "Барселоны" получил серьезную травму, сообщает Sport.es.

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Роберт Левандовский появился на поле в стартовом составе "Барселоны". Польский форвард успел создать две угрозы воротам соперника. Но в середине первого тайма защитник "Порту" Давид Карму сделал подкат под 35-летнего футболиста "Барселоны", из-за чего Роберт уже не сумел продолжить матч и был вынужден покинуть поле.

Момент с травмой Левандовского. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Какие матчи пропустит Левандовский

Утром ветеран каталонского клуба прошел медицинское обследование, которое выявило у него растяжение связок лодыжки левой ноги. Он будет восстанавливаться как минимум месяц, а "Барселоне" придется играть без своего ведущего форварда.

За ближайший месяц каталонская команда сыграет пять матчей, четыре из которых могут оказаться сложным для подопечных Хави Эрнандеса.

08.10 "Гранада" — "Барселона"

22.10 "Барселона" — "Атлетик"

25.10 "Барселона" — "Шахтер"

28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид)

04.11 "Реал Сосьедад" — "Барселона"

Esta fue la entrada que lesionó a Lewandowski. Anthony Taylor ni siquiera pitó falta. pic.twitter.com/IVWfElLEYb — Martín (@martinminan_) October 5, 2023

Помимо Роберта Левандовского, в лазарете каталонской команды оказались Педри, Фрэнки Де Йонг и Рафинья.

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