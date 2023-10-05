Левандовський пропустить матч із "Реалом": "Барселона" втратила зірку

Роберт Левандовський перед матчем. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів каталонська "Барселона" обіграла в гостях лісабонський "Порту". Єдиний м'яч у поєдинку забив Ферран Торрес, який вийшов замість Роберта Левандовського.

Польський форвард "Барселони" отримав серйозну травму, повідомляє Sport.es.

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Роберт Левандовський з'явився на полі у стартовому складі "Барселони". Польський форвард встиг створити дві погрози воротам суперника. Але в середині першого тайму захисник "Порту" Давид Карму зробив підкат під 35-річного футболіста "Барселони", через що Роберт вже не зумів продовжити матч і був змушений залишити поле.

Момент із травмою Левандовського. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Які матчі пропустить Левандовський

Вранці ветеран каталонського клубу пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього розтягнення зв'язок кісточки лівої ноги. Він відновлюватиметься як мінімум місяць, а "Барселоні" доведеться грати без свого провідного форварда.

За найближчий місяць каталонська команда зіграє п'ять матчів, чотири з яких можуть виявитися складними для підопічних Хаві Ернандеса.

08.10 "Гранада" — "Барселона"

22.10 "Барселона" — "Атлетік"

25.10 "Барселона" — "Шахтар"

28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид)

04.11 "Реал Сосьєдад" — "Барселона"

Esta fue la entrada que lesionó Lewandowski. Anthony Taylor ni siquiera pitó неприємність. pic.twitter.com/IVWfElLEYb - Martín (@martinminan_) October 5, 2023

Окрім Роберта Левандовського, у лазареті каталонської команди опинилися Педрі, Френкі Де Йонг та Рафінья.

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