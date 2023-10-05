Левандовський пропустить матч із "Реалом": "Барселона" втратила зірку
У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів каталонська "Барселона" обіграла в гостях лісабонський "Порту". Єдиний м'яч у поєдинку забив Ферран Торрес, який вийшов замість Роберта Левандовського.
Польський форвард "Барселони" отримав серйозну травму, повідомляє Sport.es.
Роберт Левандовський з'явився на полі у стартовому складі "Барселони". Польський форвард встиг створити дві погрози воротам суперника. Але в середині першого тайму захисник "Порту" Давид Карму зробив підкат під 35-річного футболіста "Барселони", через що Роберт вже не зумів продовжити матч і був змушений залишити поле.
Які матчі пропустить Левандовський
Вранці ветеран каталонського клубу пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього розтягнення зв'язок кісточки лівої ноги. Він відновлюватиметься як мінімум місяць, а "Барселоні" доведеться грати без свого провідного форварда.
За найближчий місяць каталонська команда зіграє п'ять матчів, чотири з яких можуть виявитися складними для підопічних Хаві Ернандеса.
- 08.10 "Гранада" — "Барселона"
- 22.10 "Барселона" — "Атлетік"
- 25.10 "Барселона" — "Шахтар"
- 28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид)
- 04.11 "Реал Сосьєдад" — "Барселона"
Esta fue la entrada que lesionó Lewandowski. Anthony Taylor ni siquiera pitó неприємність. pic.twitter.com/IVWfElLEYb- Martín (@martinminan_) October 5, 2023
Окрім Роберта Левандовського, у лазареті каталонської команди опинилися Педрі, Френкі Де Йонг та Рафінья.
Нагадаємо, Довбик готується піти з "Жирони": форвардом цікавляться в Англії.
Футболісти "Шахтаря" увійшли до символічної збірної Ліги чемпіонів: про кого йдеться.
Судаков привернув увагу топклубу: за гравцем вже виїхали.
Лунін може стати гравцем "Манчестер Юнайтед": що відомо.
"Шахтар" знайшов заміну ван Леувену: це несподівана кандидатура.
Ребров знайшов заміну Циганкову для збірної України.
"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським.