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Левандовський пропустить матч із "Реалом": "Барселона" втратила зірку

5 жовтня 2023 16:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Левандовський пропустить матч із "Реалом": "Барселона" втратила зірку
Роберт Левандовський перед матчем. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів каталонська "Барселона" обіграла в гостях лісабонський "Порту". Єдиний м'яч у поєдинку забив Ферран Торрес, який вийшов замість Роберта Левандовського.

Польський форвард "Барселони" отримав серйозну травму, повідомляє Sport.es.

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Роберт Левандовський з'явився на полі у стартовому складі "Барселони". Польський форвард встиг створити дві погрози воротам суперника. Але в середині першого тайму захисник "Порту" Давид Карму зробив підкат під 35-річного футболіста "Барселони", через що Роберт вже не зумів продовжити матч і був змушений залишити поле.

Роберт Левандовський
Момент із травмою Левандовського. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Які матчі пропустить Левандовський

Вранці ветеран каталонського клубу пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього розтягнення зв'язок кісточки лівої ноги. Він відновлюватиметься як мінімум місяць, а "Барселоні" доведеться грати без свого провідного форварда.

За найближчий місяць каталонська команда зіграє п'ять матчів, чотири з яких можуть виявитися складними для підопічних Хаві Ернандеса.

  • 08.10 "Гранада" — "Барселона"
  • 22.10 "Барселона" — "Атлетік"
  • 25.10 "Барселона" — "Шахтар"
  • 28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид)
  • 04.11 "Реал Сосьєдад" — "Барселона"

Окрім Роберта Левандовського, у лазареті каталонської команди опинилися Педрі, Френкі Де Йонг та Рафінья.

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