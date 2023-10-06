"Барселона" знайшла форварда, який замінить Левандовського

Роберт Левандовський святкує гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

Каталонська "Барселона" втратила через травму Роберта Левандовського. Польський форвард щонайменше місяць не зможе вийти на поле через травму, яку він отримав у матчі Ліги чемпіонів із "Порту".

"Барселона" вже знайшла заміну для Левандовського, повідомляє Sport.es.

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Напередодні Роберт Левандовський пройшов поглиблене медичне обстеження. Йому діагностували розтягнення зв'язок лівої кісточки. Польський форвард пропустить щонайменше місяць і не зіграє у важливих поєдинках, включаючи матч Ліги чемпіонів із "Шахтарем" та "Ель Класіко" з мадридським "Реалом". Те саме стосується Педрі, Де Йонга та Рафіньї.

Ким "Барселона" замінить Левандовського

У каталонського клубу є щонайменше кілька варіантів того, як закрити позицію центрального нападаючого. Ферран Торрес став автором єдиного гола, який приніс три очки у грі з "Порту". Не виключено, що він виходитиме в основному складі "Барселони" на поєдинки Ла-Ліги проти "Гранади" та "Реала Сосьєдада".

Левандовський зазнав травми. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

У тих поєдинках, у яких "Барселоні" протистоятимуть складніші суперники, на місце центрфорварда може висунутись новачок команди Жоау Фелікс. Він здатний зіграти на позиції "хибної дев'ятки", особливо коли Рафінья повернеться до основного складу, або Хаві виставить на полі чотирьох півзахисників.

Ферран Торрес готується замінити Левандовського. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Також не варто забувати, що вже у січні "Барселона" може отримати Віктора Роке, права на якого належать каталонському клубу. Щоправда, бразильський форвард зараз теж травмований.

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