"Шахтар" отримає перевагу у матчі з "Барселоною": про що йдеться
Каталонська "Барселона" продовжує втрачати футболістів основного складу напередодні важливого ігрового відрізка сезону. Лазарет "синьо-гранатових" поповнив захисник Жюль Кунде.
Француз не зможе зіграти проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів, повідомляє Diario Sport.
Під час матчу чемпіонату Іспанії "Гранада" — "Барселона" (2:2) захисник каталонської команди Жуль Кунде отримав травму бічного зв'язування лівого коліна. Медичне обстеження футболіста відбулося наступного дня після нічиєї.
Втрати "Барселони"
Лікарі заявили, що Жуль Кунде пропустить щонайменше місяць. Цього сезону француз виходив на поле 11 разів у всіх турнірах і забив один гол.
Кунде став черговою втратою "Барселони" напередодні важливих матчів. У лазареті каталонської команди раніше опинилися Роберт Левандовський, Френкі Де Йонг, Педрі, Рафінья та Ламін Ямал, який має повернутися до ладу через тиждень.
Найближчого місяця на "Барселону" чекають складні поєдинки:
- 25.10 "Барселона" — "Шахтар"
- 28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид)
- 04.11 "Реал Сосьєдад" — "Барселона"
- 07.11 "Шахтар" — "Барселона"
За підсумками дев'яти турів іспанської Ла-Ліги "Барселона" посідає третє місце у турнірній таблиці. У Лізі чемпіонів каталонці виграли два свої перші поєдинки.
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