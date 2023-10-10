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"Шахтар" отримає перевагу у матчі з "Барселоною": про що йдеться

10 жовтня 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" отримає перевагу у матчі з "Барселоною": про що йдеться
Футболіст донецької команди перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Барселона" продовжує втрачати футболістів основного складу напередодні важливого ігрового відрізка сезону. Лазарет "синьо-гранатових" поповнив захисник Жюль Кунде.

Француз не зможе зіграти проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів, повідомляє Diario Sport.

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Під час матчу чемпіонату Іспанії "Гранада" — "Барселона" (2:2) захисник каталонської команди Жуль Кунде отримав травму бічного зв'язування лівого коліна. Медичне обстеження футболіста відбулося наступного дня після нічиєї.

Жюль Кунде
Жуль Кунде виборює м'яч. Фото: REUTERS/Albert Gea

Втрати "Барселони"

Лікарі заявили, що Жуль Кунде пропустить щонайменше місяць. Цього сезону француз виходив на поле 11 разів у всіх турнірах і забив один гол.

Кунде став черговою втратою "Барселони" напередодні важливих матчів. У лазареті каталонської команди раніше опинилися Роберт Левандовський, Френкі Де Йонг, Педрі, Рафінья та Ламін Ямал, який має повернутися до ладу через тиждень.

Гаві
Лідер "Барселони" Гаві під час матчу. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Найближчого місяця на "Барселону" чекають складні поєдинки:

  • 25.10 "Барселона" — "Шахтар"
  • 28.10 "Барселона" — "Реал" (Мадрид)
  • 04.11 "Реал Сосьєдад" — "Барселона"
  • 07.11 "Шахтар" — "Барселона"

За підсумками дев'яти турів іспанської Ла-Ліги "Барселона" посідає третє місце у турнірній таблиці. У Лізі чемпіонів каталонці виграли два свої перші поєдинки.

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