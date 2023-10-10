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Судаков може стати наступним трансфером "Шахтаря": що вирішили у клубі

10 жовтня 2023 13:51
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Судаков може стати наступним трансфером "Шахтаря": що вирішили у клубі
Георгій Судаков у матчі Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий півзахисник Георгій Судаков став лідером "Шахтаря" після від'їзду Михайла Мудрика до Лондона. Одразу кілька закордонних клубів стежать за прогресом гравця "гірників".

"Шахтар" не збирається відпускати Судакова за безцінь, повідомив журналіст Олександр Золотогорський в інтерв'ю "Українському футболу".

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Керівництво донецького "Шахтаря" вважає Георгія Судакова цінним для клубу футболістом. Українська команда не готова розлучатися з гравцем найближчим часом, навіть попри те, що вже взимку хавбека спробує підписати туринський "Ювентус".

"Шахтар" запросить високу ціну за Судакова

Після продажу Михайла Мудрика "гірники" можуть собі дозволити не погоджуватися на пропозиції, які вважають недостатньо прийнятними. "Шахтар" відпустить Георгія Судакова тільки за ту ціну, яку сам установить. Наприклад, на порталі Transfermarkt орієнтовна вартість українського хавбека становить 15 млн євро. Це як мінімум вдвічі дешевше за суму, яку хоче отримати "Шахтар".

Георгій Судаков
Георгій Судаков зі своєю дружиною Лізою. Фото: instagram.com/sudakov_11/

При цьому гірники не збираються продавати Судакова вже в січні 2024 року. Контракт Георгія з клубом чинний до літа 2028 року, і у "Шахтарі" хочуть, щоб півзахисник ще кілька сезонів продовжив виступати за українську команду.

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