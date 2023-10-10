Скандал у "Динамо": футболісти відпочивали у нічному клубі у комендантську годину

Владислав Захарченко лайкнув коментар Артема Нижніка. Фото: instagram.com/dava8iliy/

Відразу кілька футболістів юнацького складу "Динамо" U-19 виявилися замішаними в неприємній історії. Усі вони відвідували столичний нічний клуб у комендантську годину.

Попри штрафні санкції від київського клубу, гравці не усвідомили своєї провини, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

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Нещодавно журналісти видання "Українська правда" провели розслідування щодо одного з київських нічних клубів, який стабільно працює під час комендантської години. Серед відвідувачів закладу виявилося кілька молодих гравців київського "Динамо".

Футболісти Динамо у нічному клубі. Скриншот YouTube

Серед порушників режиму опинилися вінгер Дмитро Кремчанін, півзахисник Кирило Осипенко та форвард Владислав Герич. Пізніше у "Динамо" заявили, що всіх трьох гравців було оштрафовано, з ними провели виховну роботу.

Продовження скандалу з гравцями

Однак, на цьому історія не закінчилася. У коментарі до новини про загул "динамівців" прийшли їхні однолітки з інших команд. Ці молоді спортсмени дозволили собі ображати журналістів, які провели розслідування.

Коментар Артема Нижніка та лайки до нього. Скриншот "Трибуна"

За деякі коментарі футболістам уже довелося перепросити. Зокрема, Андрій Демиденко із команди "ЮКСА" вже виправдовується. Клуб змусив молодого хлопця просити вибачення.

"Хочу пояснити свої дії: я в жодному разі не підтримую коментар, під яким необдумано залишив лайку. Я це зробив виключно в гумористичній формі, посміявшись над реакцією людини, яка написала цей коментар. Я зовсім не підтримую його", — заявив Андрій Демиденко.

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