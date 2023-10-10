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Скандал в "Динамо": футболисты отдыхали в ночном клубе в комендантский час

10 октября 2023 15:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скандал в "Динамо": футболисты отдыхали в ночном клубе в комендантский час
Владислав Захарченко лайкнул комментарий Артема Нижника. Фото: instagram.com/dava8iliy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько футболистов юношеского состава "Динамо" U-19 оказались замешаны в неприятной истории. Все они посещали столичный ночной клуб в комендантский час. 

Несмотря на штрафные санкции от киевского клуба, игроки не осознали своей вины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

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Недавно журналисты издания "Украинская правда" провели расследование в отношении одного из киевских ночных клубов, который стабильно работает во время комендантского часа. Среди посетителей заведения оказалось несколько молодых игроков киевского "Динамо". 

Футболисты Динамо в ночном клубе
Футболисты Динамо в ночном клубе. Скриншот YouTube

Среди нарушителей режима оказались вингер Дмитрий Кремчанин, полузащитник Кирилл Осипенко и форвард Владислав Герич. Позже в "Динамо" заявили, что все трое игроков были оштрафованы, с ними провели воспитательную работу. 

Продолжение скандала с игроками

Однако на этом история не закончилась. В комментарии к новости о загуле "динамовцев" пришли их однолетки из других команд. Эти молодые спортсмены позволили себе оскорблять журналистов, которые провели расследование. 

Комментарии футболистов
Комментарий Артема Нижника и лайки к нему. Скриншот "Трибуна"

За некоторые комментарии футболистам уже пришлось извиниться. В частности, Андрей Демиденко из команды "ЮКСА" уже оправдывается. Клуб заставил молодого парня извиниться. 

"Хочу объяснить свои действия: я ни в коем случае не поддерживаю комментарий, под которым необдуманно оставил ругательство. Я это сделал исключительно в юмористической форме, посмеявшись над реакцией человека, который написал этот комментарий. Я совершенно не поддерживаю его", — заявил Андрей Демиденко. 

Напомним, Буяльский уйдет из "Динамо" уже в январе: куда перейдет игрок. 

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