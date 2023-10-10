Скандал в "Динамо": футболисты отдыхали в ночном клубе в комендантский час
Сразу несколько футболистов юношеского состава "Динамо" U-19 оказались замешаны в неприятной истории. Все они посещали столичный ночной клуб в комендантский час.
Несмотря на штрафные санкции от киевского клуба, игроки не осознали своей вины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".
Недавно журналисты издания "Украинская правда" провели расследование в отношении одного из киевских ночных клубов, который стабильно работает во время комендантского часа. Среди посетителей заведения оказалось несколько молодых игроков киевского "Динамо".
Среди нарушителей режима оказались вингер Дмитрий Кремчанин, полузащитник Кирилл Осипенко и форвард Владислав Герич. Позже в "Динамо" заявили, что все трое игроков были оштрафованы, с ними провели воспитательную работу.
Продолжение скандала с игроками
Однако на этом история не закончилась. В комментарии к новости о загуле "динамовцев" пришли их однолетки из других команд. Эти молодые спортсмены позволили себе оскорблять журналистов, которые провели расследование.
За некоторые комментарии футболистам уже пришлось извиниться. В частности, Андрей Демиденко из команды "ЮКСА" уже оправдывается. Клуб заставил молодого парня извиниться.
"Хочу объяснить свои действия: я ни в коем случае не поддерживаю комментарий, под которым необдуманно оставил ругательство. Я это сделал исключительно в юмористической форме, посмеявшись над реакцией человека, который написал этот комментарий. Я совершенно не поддерживаю его", — заявил Андрей Демиденко.
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