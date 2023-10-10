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Малиновский вернулся в сборную Украины: как на это отреагировала команда

10 октября 2023 16:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский вернулся в сборную Украины: как на это отреагировала команда
Руслан Малиновский в матче за "Дженоа". Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках седьмого тура отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет в Чехии против Северной Македонии. Руслан Малиновский снова получил вызов в национальную команду. 

Полузащитник "Дженоа" уже прибыл в лагерь сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна". 

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Руслан Малиновский вернулся в сборную Украины после паузы, которая связана с адаптацией 30-летнего игрока в Серии А. Полузащитник пропустил матчи национальной команды с Англией и Италией, однако он уже готов помочь партнерам по сборной в важных встречах с Северной Македонией и Мальтой. 

Как в сборной Украины встретили Малиновского 

Защитник сборной Украины Александр Караваев не видит проблемы в том, что Руслан Малиновский пропустил прошлый сбор национальной команды. Это обычная практика, когда игроку необходимо какое-то время сосредоточиться на клубном футболе. 

"Вернуться в игровой ритм достаточно легко. У Малиновского была практика в клубе, тренерский штаб это видит. Поэтому Руслана снова вызвали в сборную Украины. Сергей Ребров смотрит все матчи с участием игроков национальной команды, он понимает, в каких кондициях находятся футболисты. Малиновский усилил сборную Украины", — рассказал Александр Караваев. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский в сборной Украины. Скриншот YouTube

В сезоне 2023/2024 Руслан Малиновский сыграл в "Дженоа" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Он получил две желтые карточки. 

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