Малиновский вернулся в сборную Украины: как на это отреагировала команда

Руслан Малиновский в матче за "Дженоа". Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

В рамках седьмого тура отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет в Чехии против Северной Македонии. Руслан Малиновский снова получил вызов в национальную команду.

Полузащитник "Дженоа" уже прибыл в лагерь сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Руслан Малиновский вернулся в сборную Украины после паузы, которая связана с адаптацией 30-летнего игрока в Серии А. Полузащитник пропустил матчи национальной команды с Англией и Италией, однако он уже готов помочь партнерам по сборной в важных встречах с Северной Македонией и Мальтой.

Как в сборной Украины встретили Малиновского

Защитник сборной Украины Александр Караваев не видит проблемы в том, что Руслан Малиновский пропустил прошлый сбор национальной команды. Это обычная практика, когда игроку необходимо какое-то время сосредоточиться на клубном футболе.

"Вернуться в игровой ритм достаточно легко. У Малиновского была практика в клубе, тренерский штаб это видит. Поэтому Руслана снова вызвали в сборную Украины. Сергей Ребров смотрит все матчи с участием игроков национальной команды, он понимает, в каких кондициях находятся футболисты. Малиновский усилил сборную Украины", — рассказал Александр Караваев.

Руслан Малиновский в сборной Украины. Скриншот YouTube

В сезоне 2023/2024 Руслан Малиновский сыграл в "Дженоа" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Он получил две желтые карточки.

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