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Алієв різко розкритикував українських політиків: що сказав колишній футболіст

10 жовтня 2023 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Алієв різко розкритикував українських політиків: що сказав колишній футболіст
Олександр Алієв під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Експівзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв прокоментував конфлікт українських депутатів із військовослужбовцем ЗСУ. Артем Дмитрук та Олександр Куницький дозволили собі побити захисника України.

Алієв порадив політикам поводитися більш стримано, повідомляють "Київські новини".

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Колишній член партії "Слуга народу" Артем Дмитрук та чинний депутат цієї фракції Олександр Куницький побили у Києві військовослужбовця. Політики заявили, що це сталося під час рейду на один із кол-центрів столиці. Після інциденту нардепи написали заяву до поліції.

Реакція Алієва на скандал

Бійка за участю українських депутатів викликала широкий резонанс у суспільстві. До обговорення ситуації підключився й Олександр Алієв, який із початку повномасштабного вторгнення окупантів також є військовослужбовцем.

Олександр Алієв
Олександр Алієв в армії. Скриншот YouTube

Колишній хавбек збірної України не вибирав слова для характеристики Куніцина та Дмитрука. Алієв зазначив, що ні в кого немає права застосовувати силу до бійців ЗСУ, які продовжують захищати країну від інтервентів.

"Насамперед, це був військовий пацан. Наш пацан. Який штурмовик. Ці тварюки стали собі дозволяти дуже-дуже багато", — заявив Олександр Алієв.

Олександр Алієв
Звернення Алієва до депутатів. Скриншот Instagram

Крім цього, колишній футболіст звернувся до депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка. Алієв заявив, що дії українського парламентаря обов'язково йому "відгукнуться".

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