Алиев резко раскритиковал украинских политиков: что сказал бывший футболист

Александр Алиев во время интервью. Скриншот YouTube

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал конфликт украинских депутатов с военнослужащим ВСУ. Артем Дмитрук и Александр Куницкий позволили себе избить защитника Украины.

Алиев посоветовал политикам вести себя более сдержанно, сообщают "Киевские новости".

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Бывший член партии "Слуга народа" Артем Дмитрук и действующий депутат этой фракции Александр Куницкий избили в Киеве военнослужащего. Политики заявили, что это случилось во время рейда на один из колл-центров столицы. После инцидента нардепы написали заявление в полицию.

Реакция Алиева на скандал

Драка с участием украинских депутатов вызвала широкий резонанс в обществе. К обсуждению ситуации подключился и Александр Алиев, который с начала полномасштабного вторжения оккупантов тоже является военнослужащим.

Александр Алиев в армии. Скриншот YouTube

Бывший хавбек сборной Украины не выбирал слова для характеристики Куницына и Дмитрука. Алиев отметил, что ни у кого нет права применять силу по отношению к бойцам ВСУ, которые продолжают защищать страну от интервентов.

"В первую очередь, это был военный пацан. Наш пацан. Который штурмовик. Эти твари стали себе позволять очень-очень много", — заявил Александр Алиев.

Обращение Алиева к депутатам. Скриншот Instagram

Помимо этого бывший футболист обратился к депутату Верховной Рады Украины Николаю Тищенко. Алиев заявил, что действия украинского парламентария обязательно ему "аукнутся".

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