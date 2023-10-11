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Холанд обыграет Месси в борьбе за "Золотой мяч": букмекеры опубликовали коэффициенты

11 октября 2023 10:13
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Холанд обыграет Месси в борьбе за "Золотой мяч": букмекеры опубликовали коэффициенты
Эрлинг Холанд в матче за "Манчестер Сити". Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд является одним из фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2023. Главным претендентом на награду считается Лионель Месси, но в последнее время коэффициент на победу аргентинца начал падать. 

Также на Золотой мяч претендует Килиан Мбаппе, напоминает Sky Sports

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В тройке главных претендентов на Золотой мяч-2023 по-прежнему Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Еще недавно казалось, что аргентинец получит свою восьмую награду в карьере, однако в последние месяцы шансы норвежского форварда "Ман Сити" обойти Месси стали расти. 

Холанд составит конкуренцию Месси 

Коэффициент на то, что Лионель Месси получит Золотой мяч, составляет 1,85. Ставку на то, что награда достанется Эрлингу Холанду, можно сделать с коэффициентом 3,20. Норвежец уже обошел по этому показателю Килиана Мбаппе, прогноз в пользу которого составляет 4,30. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд в матче с "Арсеналом". Фото: REUTERS/David Klein

Британские аналитики считают, что в ближайшие недели рейтинг Холанда продолжит расти, и Эрлинг станет триумфатором церемонии Золотой мяч. В прошлом сезоне норвежец помог "Манчестер Сити" впервые выиграть Лигу чемпионов, а также стал соавтором чемпионского требла "горожан". В сезоне 2023/2024 на счету Эрлинга Холанда уже восемь голов и одна результативная передача в 12 поединках за "Сити" во всех турнирах. 

Лионель Месси завоевал в составе сборной Аргентины Кубок Мира-2022 и был лидером команды. Килиан Мбаппе дошел со сборной Франции до финала турнира и оказался лучшим бомбардиром Мундиаля. 

Церемония вручения премии Золотой мяч-2023 состоится 30 октября 2023 года в Париже.

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