Холанд определился с будущим: "Манчестер Сити" удивил форварда
Руководство английского "Манчестер Сити" собирается сделать все возможное, чтобы удержать форварда Эрлинга Холанда. Норвежцу предложат продлить контракт с клубом.
Зарплата Холанда будет увеличена, сообщает Manchester Evening News.
Эрлинг Холанд перешел в "Манчестер Сити" летом прошлого года и оказался именно тем футболистом, которого английской команде не хватало для победы в Лиге чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиола оформили чемпионский требл, и норвежец стал одним из лучших игроков команды.
Будущее Холанда в "Манчестер Сити"
Форвард "горожан" остается в сфере интересов сильнейших клубов Европы. Его мечтают подписать и мадридский "Реал", и французский "ПСЖ". Эти гранды не пожалеют средств на трансфер игрока, а также на контракт для него.
"Манчестер Сити" решил сыграть на опережение. Английский клуб уже готовит для Эрлинга Холанда новый контракт. Согласно условиям соглашения, зарплата норвежца существенно увеличится.
Холанд будет зарабатывать в "Манчестер Сити" 400 000 фунтов в неделю, не считая бонусы за достижение различных целей. Сам игрок не говорил о желании сменить клуб, так что почти наверняка он согласится на условия "горожан".
В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанд забил за "Манчестер Сити" восемь голов во всех турнирах. Также на его счету две результативные передачи.
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