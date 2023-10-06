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Холанд определился с будущим: "Манчестер Сити" удивил форварда

6 октября 2023 10:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холанд определился с будущим: "Манчестер Сити" удивил форварда
Эрлинг Холанд расстроен из-за промаха. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского "Манчестер Сити" собирается сделать все возможное, чтобы удержать форварда Эрлинга Холанда. Норвежцу предложат продлить контракт с клубом.

Зарплата Холанда будет увеличена, сообщает Manchester Evening News

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Эрлинг Холанд перешел в "Манчестер Сити" летом прошлого года и оказался именно тем футболистом, которого английской команде не хватало для победы в Лиге чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиола оформили чемпионский требл, и норвежец стал одним из лучших игроков команды. 

Будущее Холанда в "Манчестер Сити" 

Форвард "горожан" остается в сфере интересов сильнейших клубов Европы. Его мечтают подписать и мадридский "Реал", и французский "ПСЖ". Эти гранды не пожалеют средств на трансфер игрока, а также на контракт для него. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд празднует гол. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

"Манчестер Сити" решил сыграть на опережение. Английский клуб уже готовит для Эрлинга Холанда новый контракт. Согласно условиям соглашения, зарплата норвежца существенно увеличится. 

Холанд будет зарабатывать в "Манчестер Сити" 400 000 фунтов в неделю, не считая бонусы за достижение различных целей. Сам игрок не говорил о желании сменить клуб, так что почти наверняка он согласится на условия "горожан". 

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанд забил за "Манчестер Сити" восемь голов во всех турнирах. Также на его счету две результативные передачи. 

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