Холанд визначився з майбутнім: "Манчестер Сіті" здивував форварда

Ерлінг Холанд засмучений через промах. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Керівництво англійського "Манчестер Сіті" збирається зробити все можливе, щоб утримати форварда Ерлінга Холанда. Норвежцю запропонують продовжити контракт із клубом.

Зарплату Холанда буде збільшено, повідомляє Manchester Evening News.

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Ерлінг Холанд перейшов у "Манчестер Сіті" влітку минулого року і виявився саме тим футболістом, якого англійській команді не вистачало для перемоги у Лізі чемпіонів. Підопічні Хосепа Гвардіола оформили чемпіонський требл, і норвежець став одним із найкращих гравців команди.

Майбутнє Холанда у "Манчестер Сіті"

Форвард "містян" залишається у сфері інтересів найсильніших клубів Європи. Його мріють підписати й мадридський "Реал", й французький "ПСЖ". Ці гранди не пошкодують коштів на трансфер гравця, а також на контракт для нього.

Ерлінг Холанд святкує гол. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

"Манчестер Сіті" вирішив зіграти на випередження. Англійський клуб уже готує для Ерлінга Холанд новий контракт. Згідно з умовами угоди, зарплата норвежця суттєво збільшиться.

Холанд зароблятиме в "Манчестер Сіті" 400 000 фунтів на тиждень, не рахуючи бонуси за досягнення різних цілей. Сам гравець не говорив про бажання змінити клуб, тому майже напевно він погодиться на умови "містян".

У сезоні 2023/2024 Ерлінг Холанд забив за "Манчестер Сіті" вісім голів у всіх турнірах. Також на його рахунку дві результативні передачі.

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