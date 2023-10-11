Холанд обіграє Мессі у боротьбі за "Золотий м'яч": букмекери опублікували коефіцієнти

Ерлінг Холанд у матчі за "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/John Sibley

Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд є одним із фаворитів у боротьбі за Золотий м'яч-2023. Головним претендентом на нагороду вважається Ліонель Мессі, але останнім часом коефіцієнт на перемогу аргентинця почав падати.

Також на Золотий м'яч претендує Кіліан Мбаппе, нагадує Sky Sports.

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У трійці головних претендентів на Золотий м'яч-2023, як і раніше, Ліонель Мессі, Ерлінг Холанд і Кіліан Мбаппе. Ще нещодавно здавалося, що аргентинець отримає свою восьму нагороду в кар'єрі, проте останні місяці шанси норвезького форварда "Ман Сіті" обійти Мессі почали зростати.

Холанд складе конкуренцію Мессі

Коефіцієнт на те, що Ліонель Мессі отримає Золотий м'яч, становить 1,85. Ставку на те, що нагорода дістанеться Ерлінг Холанду, можна зробити з коефіцієнтом 3,20. Норвежець вже обійшов за цим показником Кіліана Мбаппе, прогноз на користь якого становить 4,30.

Ерлінг Холанд у матчі з "Арсеналом". Фото: REUTERS/David Klein

Британські аналітики вважають, що найближчими тижнями рейтинг Холанда продовжить зростати, і Ерлінг стане тріумфатором церемонії Золотий м'яч. Минулого сезону норвежець допоміг "Манчестер Сіті" вперше виграти Лігу чемпіонів, а також став співавтором чемпіонського требла "містян". У сезоні 2023/2024 на рахунку Ерлінга Холанда вже вісім голів та одна результативна передача у 12 поєдинках за "Сіті" у всіх турнірах.

Ліонель Мессі завоював у складі збірної Аргентини Кубок Світу-2022 та був лідером команди. Кіліан Мбаппе дійшов зі збірною Франції до фіналу турніру і виявився найкращим бомбардиром Мундіалю.

Церемонія вручення премії Золотий м'яч-2023 відбудеться 30 жовтня 2023 року в Парижі.

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