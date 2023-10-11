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"Ливерпуль" нашел замену Клоппу: "Энфилд" ждет возвращение легенды

11 октября 2023 16:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Ливерпуль" нашел замену Клоппу: "Энфилд" ждет возвращение легенды
Юрген Клопп в окружении болельщиков. Фото: REUTERS/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп летом может уйти из клуба. Руководство "красных" определилось с главным кандидатом на замену наставнику.

Новый специалист может переехать на "Энфилд" из Германии, как в свое время это сделал Клопп, сообщает Bild.

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Леверкузенский "Байер" стал одной из сенсаций чемпионата Германии в нынешнем сезоне. После семи туров "фармацевты" идут на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Во многом успехи "Байера" обусловлены работой Хаби Алонсо. И это не осталось незамеченным со стороны грандов европейского футбола. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо во время матча "Байера". Фото: REUTERS/Edith Geuppert

Претенденты на Хаби Алонсо 

Испанский тренер возглавил "Байер" в октябре 2022 года. Контракт 41-летнего наставника действует до лета 2026 года. В соглашении Хаби Алонсо с немецким клубом есть опция, согласно которой он за денежное вознаграждение может в любой момент уйти в одну из трех европейских команд. 

Это клубы, цвета которых Хаби Алонсо защищал во время своей игровой карьеры. И если в "Баварии" вопрос главного тренера пока закрыт, то "Ливерпуль" и мадридский "Реал" могут сменить наставника уже следующим летом. 

Еще недавно главным претендентом на Хаби Алонсо был "королевский клуб", но теперь "Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Реалу". Многое будет зависеть от результатов "красных" до конца текущего года. 

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