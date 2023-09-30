"Тоттенхэм" благодаря автоголу и двум удалениям победил "Ливерпуль"

"Ливерпуль" против "Тоттенхэма". Фото: "Ливерпуль"

В седьмом туре Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" встретился с "Ливерпулем". Обе команды конкурируют в группе лидеров.

"Шпорам" удалось победить со счётом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Трагическая концовка "Ливерпуля"

Проблемы для "Ливерпуля" начались на 26-й минуте, когда прямую красную карточку получил Джонс. Еще через восемь минут судья отменил гол Диаса из-за офсайда.

На 36-й минуте Сон Хин Мин открыл счет. Но, несмотря на меньшинство на поле, гости сравняли его в добавленное к первому тайма время. На этот раз постарался Гакпо.

Во втором тайме на 69-й минуте у "Ливерпуля" осталось на поле всего девять игроков, поскольку Жота за пару минут получил две желтые карточки.

Несмотря на неравенство в составах, матч шел до ничьей пока на шестой добавленной минуте Матип не срезал мяч в свои ворота — 2:1 в пользу "Тоттенгема".

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль" — 2:1

Голы: Сон Хин Мин, 36, Матип, 90+6 (автогол) - Гакпо, 45+4.

"Тоттенхэм": Викарио — Удоджи (Дэвис, 83), ван де Вен, Ромеро, Порро — Биссума (Гейбьерг, 90), Сарр (Скипп, 83) — Ришарлиссон, Мэддисон (Уэллис, 90), Кулушевски — Сон Мин (Соломон, 69).

"Ливерпуль": Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Матип, Гомес (Конате, 73) — Джонс, Мак Аллистер (Гравенберх, 80), Собослаи — Луис Диас (Эндо, 73), Салах (Александер-Арнольд, 74), (Диогу Жота, 69).

Предупреждения: Удоджи, Биссума, Ромеро — Мак Аллистер, Салах, Диогу Жота, Робертсон, Алиссон.

Удаление: Джонс, 26, Диогу Жота, 69.

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