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"Эвертон" уступил "Лутону": Миколенко сыграл классный матч

30 сентября 2023 20:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Эвертон" уступил "Лутону": Миколенко сыграл классный матч
Миколенко в борьбе против игрока "Лутона". Фото: Reuters/John Clifton
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Английской премьер-лиге проходит седьмой тур. В одном из матчей "Эвертона" украинца Виталия Миколенко сыграл с новичком АПЛ "Лутоном".

"Эвертон" проиграл со счётом 1:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Эвертон" в последних двух матчах выиграл. В АПЛ они обыграли "Брентфорд", а в Кубке Английской лиги "Астон Виллу".

Эвертон
"Эвертон" — "Лутон". Фото: Reuters/John Clifton

В этот раз Миколенко не спас

Перед матчем "Эвертон" был фаворитом, что редко встречалось в этом сезоне. Подопечные Шона Дайча смогли взять мяч под контроль, часто пробивали по воротам, но уже на 24-й минуте пропустили мяч от Локьера.

На 31-й минуте Моррис удвоил преимущество. Ответить "Эвертон" смог лишь голом Калверта-Льюина на 45-й минуте.

Интересно, что "Лутон" забил два мяча, имея всего два удара в створ ворот "Эвертона".

Миколенко отыграл за "Эвертон" весь матч и получил от статистического портала Whoscored оценку — 7,4. Столько же у автора гола Калверта-Льюина. Больше в составе "ирисок" никто не получил.

"Эвертон" — "Лутон" — 1:2

Голы: Калверт-Льюин, 45 — Локьер, 24, Моррис, 31

"Эвертон": Пикфорд, Янг (Паттерсон, 78), Тарковский, Брентуэйт, Миколенко, Гарнер, Гуйе (Харрисон, 46), Дукуре (Бету, 60), Онана, Келверт-Льюин, Макнил (Данджума, 84).

"Лутон": Камински, Каборе, Локьер (Менджи, 56), Белл, Берк (Андерсен, 46), Даути (Вудроу, 83), Раддок-Мпанзу, Накамба, Огбене, Моррис (Адебайо, 78), Браун.

Предупреждение: Кабори, 66

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