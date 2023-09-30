"Евертон" поступився "Лутону": Миколенко зіграв класний матч

Миколенко у боротьбі проти гравця "Лутона". Фото: Reuters/John Clifton

В Англійській прем’єр-лізі проходить сьомий тур. В одному з матчів "Евертон" українця Віталія Миколенка зіграв з новачком АПЛ "Лутоном".

"Евертон" програв з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Евертон" в останніх двох матчах переміг. В АПЛ вони обіграли "Брентфорд", а у Кубку Англійської ліги "Астон Віллу".

"Евертон" — "Лутон". Фото: Reuters/John Clifton

Цього разу Миколенко не врятував

Перед матчем "Евертон" був фаворитом, що рідко трапляється цього сезону. Підопічні Шона Дайча змогли взяти м’яч під контроль, часто пробивали по воротах, але вже на 24-й хвилині пропустили м’яч від Лок’єра.

На 31-й хвилині Морріс подвоїв перевагу. Відповісти "Евертон" зміг лише голом Калверта-Льюїна на 45-й хвилині.

Цікаво, що "Лутон" забив два м’ячі, маючи всього два удари у ствір воріт "Евертона".

Миколенко відіграв за "Евертон" весь матч та отримав від статистичного порталу Whoscored оцінку — 7,4. Стільки ж у автора голу Калверта-Льюїна. Більше у складі "ірисок" ніхто не отримав.

"Евертон" — "Лутон" — 1:2

Голи: Калверт-Льюїн, 45 - Лок'єр, 24, Морріс, 31

"Евертон": Пікфорд, Янг (Паттерсон, 78), Тарковський, Брентуейт, Миколенко, Гарнер, Гуйє (Харрісон, 46), Дукуре (Бету, 60), Онана, Келверт-Льюїн, Макніл (Данджума, 84).

"Лутон": Камінскі, Каборе, Лок'єр (Менджі, 56), Белл, Берк (Андерсен, 46), Дауті (Вудроу, 83), Раддок-Мпанзу, Накамба, Огбене, Морріс (Адебайо, 78), Браун.

Попередження: Каборі, 66.

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